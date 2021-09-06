غدًا.. «الخزف في الفترة الإسلامية الأولى» ضمن فعاليات العام الثقافي المصري التونسي

يُنظّم المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، برئاسة صبري سعيد، والمعهد الوطني للتراث بتونس برئاسة الدكتور فوزي محفوظ، محاضرة بعنوان "الخزف في الفترة الإسلامية الأولى"؛ وذلك فى السادسة مساء غد الثلاثاء، على أن يتم بثها أونلاين عبر زووم.

ومن المقرر أن يحاضر فيها د. محمد أحمد عبد السلام، نائب المدير العام لمتحف الفن الإسلامي - مصر، والدكتور شكري الطويهري الباحث بالمعهد الوطني للتراث بتونس.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار العام الثقافي المصري التونسي، الذي أعلنه كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية خلال لقائهما بالاتحادية خلال شهر أبريل الماضي 2021، والذى ينظم تحت شعار "مصر تونس تاريخ ثقافي وآفاق مشتركة"، وبرعاية كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، والحبيب عمار وزير الشئون الثقافية التونسية بالإنابة.

وتقام الأمسية أونلاين فقط عبر تطبيق زووم؛ ويمكن لمن يرغب المشاركة أونلاين بالتعقيب والمناقشات من خلال الانضمام لرابط الندوة التالي:

https://us02web.zoom.us/j/82496760417، كما يصاحب الأمسية بث مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة على الفيسبوك: https://web.facebook.com/ConferenceDepartment

تهدف الأمسية إلى تبادل الخبرات في مجال الموضوع واستمرارا للتعاون والتبادل الثقافي بين المؤسسات الثقافية في البلدين الشقيقين وفتح المجال للنقاش بين المهتمين للاستفادة من خبرات البلدين في مجال الموضوع.