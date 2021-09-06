الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

5 ملفات على أجندة اجتماع مجلس «المحامين».. غدًا

رجائي عطية
رجائي عطية

بناءً على الدعوة التي وجهها نقيب المحامين رجائي عطية، في 17 أغسطس الماضي، يعقد مجلس النقابة اجتماعًا غدًا الثلاثاء بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، للنظر في جدول الأعمال.

 

وتضمن جدول الأعمال المعلن 5 ملفات كالتالي:

1 ـ النظر في المشكلات المتعلقة بالمبنى الجديد للنقابة والتي كشف عنها تقرير المهندس الاستشاري الذي استعين به للاستلام.

 

2 ـ التصديق على مدونة السلوك النقابي.

 

3 ـ الموافقة على رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم سواء ما تعلق بالمعاشات التي تستجد أو المعاشات القديمة التي تجاوزها الزمن وارتفاع الأسعار دون أن ترفع بنسبة معقولة تغطي الاحتياجات الضرورية للمستحقين.

 

4 ـ النظر في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لنقابة المحامين في قانون المحاماة لاستيراد ما يتم الاتفاق عليه من ميكروباصات لخدمة السادة المحامين في كافة النقابات الفرعية، بالإضافة إلى النقابة العامة.

 

5 ـ ما يستجد من أعمال

 

عقدت نقابة المحامين، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابات «شمال البحيرة ـ شمال الشرقية ـ طنطا ـ كفر الشيخ ـ مرسى مطروح ـ الإسماعيلية»، بمقر نقابة المحامين، برئاسة حسين الجمال، أمين عام النقابة، نيابة عن رجائي عطية نقيب المحامين.

وأكد حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، الذي أن يوم أداء قسم المحاماة هو يوم تاريخي في حياة كل محامي.

وشدد «الجمال» على ضرورة طاعة الوالدين والاعتراف بفضلهم، مؤكدا أن الوالدين هما أساس النجاح لكل فرد، فرب العزة اختصهم بما لم يختص به غيرهم من المخلوقات، فقد قرن طاعتهم بعبادته لبيان عظم قدرهم ومنزلتهم فقال جل جلاله في كتابه العزيز “وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا”، وأن حسن معاملتهم وطاعتهم واجبة، حتى تنالوا رضا وكرم الله، لأنهم الأساس لما أنتم فيه حاليا، ومهما نتحدث عنهم لا نستطيع أن نوفيهم حقهم، فعطائهم لا ينضب دون أن تنتظروا أي مقابل.

وأضاف الأمين العام لنقابة المحامين، قائلا: “ نحن وأعضاء مجلس النقابة العامة حريصين على إعدادكم للفترة المقبلة من حياتكم ووضعنا كل الإمكانيات المتاحة لمعهد المحاماة لتخريج جيل قادر على تحمل مسؤولية ورسالة المحاماة، وإننا حريصين على أن تظل رسالة المحاماة شامخة.

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وائل لطفي

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