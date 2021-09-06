الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أمراض تصيب محصول التين الشوكى.. «الزراعة» توضح

التين الشوكي
التين الشوكي

كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة عن مرض بقعة الجفاف، والذي يصيب التين الشوكي، لافتا إلى أنه مرض فطري، تبدأ الإصابة به عن طريق تكون بقع صغيرة مستديرة سوداء اللون، تكبر بالتدريج حتى يصل قطرها إلى 2 سم أو أكثر.

ولفت التقرير إلى أعراض المرض، والتي جاءت كالتالي: 

1. ظهور الكثير من الأجسام الثمرية الدقيقة على هيئة نقطة سوداء تغطي سطحها.

2. تصبح أنسجة المنطقة المصابة منخفضة عن الأنسجة السليمة المجاورة لها.

3. تحول لون المنطقة المصابة من الأخضر إلي اللون الأسود الداكن.

ولفت تقرير «المركزية للبساتين» إلى أنه يمكن مقاومة مرض بقعة الجفاف عن طريق التخلص من الأجزاء المصابة، حتى لا ينتشر المرض علي باقي أجزاء النبات.

كما يتم رش النبات بمبيد «كوسيد 101»، بمعدل 150 جم / 100 لتر ماء، والرش بمبيد بليز بمعدل 30 جم / 100 لتر ماء.

توصيات لمزارعي «التين الشوكي»

وكانت أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية لمزارعي حدائق الفاكهة، بعض التوصيات الفنية التي يجب على مزارع التين الشوكي إتباعها خلال شهر سبتمبر وهي كالتالي:

1. تنظف الأرض بعد الانتهاء من جمع المحصول.

2. ري الأرض رية غزيرة ووقف الري في الشهر المقبل «أكتوبر» حتى بداية الموسم الجديد في منتصف فبراير.

3. ملاحظة النبات على فترات متقاربة حتى لا تصل لمرحلة الجفاف الكامل.

وتابعت أن أهم علامات العطش الواجب ملاحظتها ما يلي:

- يقل سمك اللوح كلما زاد العطش.

- التفاف ألواح التين الشوكي حول نفسها للداخل.

الزراعة تكشف اخطر وأهم الأمراض التى تصيب محصول التين

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

«غيرت ملامحها تمامًا».. مايا دياب تثير الجدل مجددًا على منصات السوشيال ميديا

رسميًا.. إقالة حسام البدرى من تدريب منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيارات تزويد لبنان بالطاقة.. بحثًا عن اليد الخفية!

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

ماجدة الجندي تكتب: زيارة خاصة إلى بيت نجيب محفوظ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

صور

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

مراحل صناعة الفحم (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأخير للأسرى الهاربين: توقفوا للتدخين في شمال إسرائيل

«هجوم أو اختطاف».. مخاوف إسرائيلية من عمليات لـ«الأسرى الهاربين»

ثغرة أمنية وعمود «السرير».. كيف هرب الأسرى الفلسطينيون من السجن الإسرائيلى؟