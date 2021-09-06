أمراض تصيب محصول التين الشوكى.. «الزراعة» توضح

كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة عن مرض بقعة الجفاف، والذي يصيب التين الشوكي، لافتا إلى أنه مرض فطري، تبدأ الإصابة به عن طريق تكون بقع صغيرة مستديرة سوداء اللون، تكبر بالتدريج حتى يصل قطرها إلى 2 سم أو أكثر.

ولفت التقرير إلى أعراض المرض، والتي جاءت كالتالي:

1. ظهور الكثير من الأجسام الثمرية الدقيقة على هيئة نقطة سوداء تغطي سطحها.

2. تصبح أنسجة المنطقة المصابة منخفضة عن الأنسجة السليمة المجاورة لها.

3. تحول لون المنطقة المصابة من الأخضر إلي اللون الأسود الداكن.

ولفت تقرير «المركزية للبساتين» إلى أنه يمكن مقاومة مرض بقعة الجفاف عن طريق التخلص من الأجزاء المصابة، حتى لا ينتشر المرض علي باقي أجزاء النبات.

كما يتم رش النبات بمبيد «كوسيد 101»، بمعدل 150 جم / 100 لتر ماء، والرش بمبيد بليز بمعدل 30 جم / 100 لتر ماء.

توصيات لمزارعي «التين الشوكي»

وكانت أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية لمزارعي حدائق الفاكهة، بعض التوصيات الفنية التي يجب على مزارع التين الشوكي إتباعها خلال شهر سبتمبر وهي كالتالي:

1. تنظف الأرض بعد الانتهاء من جمع المحصول.

2. ري الأرض رية غزيرة ووقف الري في الشهر المقبل «أكتوبر» حتى بداية الموسم الجديد في منتصف فبراير.

3. ملاحظة النبات على فترات متقاربة حتى لا تصل لمرحلة الجفاف الكامل.

وتابعت أن أهم علامات العطش الواجب ملاحظتها ما يلي:

- يقل سمك اللوح كلما زاد العطش.

- التفاف ألواح التين الشوكي حول نفسها للداخل.