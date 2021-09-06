الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

خبيرة علاقات أسرية تضع روشتة لإنهاء المشاكل بين الزوجين: «يجب أن يفهموا بعضهم»

جريدة الدستور

 قالت منى المرصفاوي، خبيرة علاقات أسرية، إن المنظومة الأسرية بعد أن كانت لبنة المجتمع أصبحت المعول الذي ينهار به فأبرز هذه المشاكل الاندفاع في الاختيار، وأن طرف من الطرفين أو الاثنين لم يفهموا بعضهم البعض فالشباب تجدهم يعانون في السن الصغير بسبب عدم الخبرة لذا تجد أبرز المشكلات في العام الأول من الزواج.

وأضافت المرصفاوي لـ"الدستور"، أن تتابع المشكلات يأتي من لغط الطرفين في ترجمة المواضيع والاحتياجات، فهم لا يبحثوا عن لغة مشتركة للتواصل تيسر الفهم ووأد المشكلة قبل اشتعالها، ومن هُنا نجد الزوج يصف زوجته لمجرد شكوتها بـ"النكدية" وهي تراه مهمل لعدم إنصاته لها.

وتابعت أن تدخلات الأسرة السلبية لها دور كبير في خلق المشاكل بين الزوجين وأنها تكبر وتتطور بسبب سردهم لتفاصيل خاصة لذويهم.

ونوهت إلى أن الزوجة تحتاج من زوجها الكلمة الطيبة والاحتواء في الأغلب الزوج لم يستوعب ذلك، الخلاصة في حالة العلاقات أن قامت على التراضي والود دامت وطال عمرها وهو المقصد من الزواج في كل الشرائع والأديان.

وأكملت: “لا يدرك الأزواج أن الأولاد هم من يدفعوا فاتورة الخلافات التي تنشب بينهم، فمع الوقت تتربى داخل الأطفال بعض الخصال والأمراض النفسية أسوءها، العصبية والعدوانية وضعف التركيز”.

وشددت على أن الزوج والزوجة يجب أن يفهموا بعضهم البعض، ويدركوا الاختلافات الفردية بينهم، فعلى الزوج أن يُقدر الطبيعة العاطفية لزوجته والعكس، فالزوجة تعي جيدًا أن الرجال يحكمهم العقل وتحمل المسؤولية التي تثقله بالهموم أغلب الوقت.

أسباب المشكلات الزوجية سبب المشاكل الزوجية اسباب المشاكل بين الازواج اسباب المشكلات بين الازواج في سنة اولى سنة اولى ومشاكل الزوجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف تفاصيل تحرير طفل مخطوف ومصرع أحد المتهمين في أسيوط

سقوط أمطار.. تعرف على تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

«ملك المسرح».. فؤاد المهندس أستاذ الكوميديا الذي لا يغيب

وفاة سمير الملا.. وهذا موعد الجنازة

أول تعليق من حسام البدرى على تعادل مصر مع الجابون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

ماجدة الجندي تكتب: زيارة خاصة إلى بيت نجيب محفوظ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

«هجوم أو اختطاف».. مخاوف إسرائيلية من عمليات لـ«الأسرى الهاربين»

ثغرة أمنية وعمود «السرير».. كيف هرب الأسرى الفلسطينيون من السجن الإسرائيلى؟

بدء تحقيقات هروب الأسرى الفلسطينيين.. هل تلقوا مساعدة من داخل السجن؟