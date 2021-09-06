«التخطيط»: تعاون مع البنك الإسلامى بـ13 مليار دولار فى 345 مشروعًا مشتركًا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن دول مجموعة البنك الإسلامي أشادت بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقدرة مصر على مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هذا العام بالاجتماع السنوي الـ46 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعلى هامش مشاركتها عقدت عددًا من اللقاءات الثنائية مع قادة البنك ووزراء أوزبكستان، كما شاركت بعددٍ من الأحداث الجانبية خلال فعاليات الاجتماع.

وخلال الاجتماعات نجحت مصر في الحصول على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك العام القادم، حيث تقدمت الوزيرة بطلب مصر إلى مجلس محافظي البنك، وأوضحت رغبة مصر في استضافة الاجتماعات السنوية لتؤكد أهمية الدور المصري داخل البنك الإسلامي، كما أعلنت عن استضافة مصر لأول مرة الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية في ديسمبر المقبل لتتولى رئاسة المجلس لمدة عام.

- محفظة البنك الإسلامي للتنمية مع مصر تعدت 13 مليار دولار



وفي ختام زيارتها لأوزبكستان، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن محفظة البنك الإسلامي للتنمية مع مصر تعدت 13 مليار دولار، مؤكدة أن مصر من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، متابعة أن مصر لديها أكثر من 345 مشروعا في مجالات متعددة، كمجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، والسلع التموينية، ومجالات الاستثمار في العنصر البشري والزراعة، موضحة أنه تم الانتهاء من مجموعة كبيرة من المشروعات بلغت حوالي 290 مشروعا، وجارٍ الانتهاء من مجموعة أخرى، جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع قناة الشرق الاقتصادية بلومبرج.

- قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بدعم كبير من البنك الإسلامي

وحول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع يحظى بدعم كبير من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، موضحة أن مجموعة البنك تضم عددًا من المؤسسات، منها المؤسسة الخاصة بدعم التجارة وأخرى معنية بتأمين التجارة والاستثمار، وكذا مؤسسة خاصة بدعم القطاع الخاص، متابعة أن كل تلك المؤسسات لها نشاط كبير في مصر، مؤكدة ترحيب مصر بهذا إضافة إلى افتتاح مقر للبنك الإسلامي في مصر مؤخرًا.

وأكدت، في تصريحاتها، أن مصر تعد من 11 دولة من الدول الأعضاء التي تضم فرعا للبنك الإسلامي، مما يدل على الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنمية المستدامة بمصر في الفترة الحالية، وتابعت أنه من العوامل الأساسية لنجاح التجربة المصرية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، والتي جعلتها تحظى بإشادة العديد من المؤسسات الدولية- التحرّك السريع للدولة باتخاذ سياساتٍ استباقيةٍ، اعتمدت على خطةٍ واضحةٍ ومدروسةٍ تحفظ التوازن بين الحفاظ على صحةِ المواطن وبين استمرارِ عجلة النشاطِ الاقتصادي.

- بحث موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

وكانت الوزيرة قد استهلت لقاءاتها باجتماع مع المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث بحثا سويًا موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة وإنشاء أكاديمية للمصدرين.

كما التقت بأسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات- الذراع التأمينية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة أوجه التعاون بين مصر والمؤسسة، حيث قاما ببحث التوجه نحو موافقة الدول الأعضاء على زيادة رأسمال المؤسسة لتلبية الطلبات المتزايدة من الدول على خدماتها، خاصة فيما يتعلق بضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

وتضمنت اللقاءات الثنائية لقاء الدكتورة هالة السعيد بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة موقف موضوعات التعاون بين مصر ومجموعة البنك، حيث استعرضت السعيد أبرز الملفات التي تديرها الوزارة ويمكن التعاون فيها مع مجموعة البنك.

كما التقت الدكتورة هالة السعيد بالدكتور جمشيد كوتشكاروف، نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والحد من الفقر بأوزبكستان، حيث بحث الطرفان خلال الاجتماع مجالات التعاون بين الدولتين وما يتعلق بالملفات المشتركة، لتستعرض خلال اللقاء عددًا من الملفات المهمة التي تعمل عليها الوزارة في ضوء وجود عدد كبير من الاختصاصات المتشابهة بين الوزارتين، خاصة ما يتعلق بالاستثمارات العامة وضبط معدلات الأداء الاقتصادي.

والتقت الدكتورة هالة السعيد كذلك أيمن السجيني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنمية القطاع الخاص، إحدى المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي والمعنية بتنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء، حيث تطرق اللقاء إلى التعاون في مجال الصكوك الإسلامية في ضوء تجربة المؤسسة في هذا المجال، كما ناقش الطرفان تشجيع دور القطاع الخاص والخبرة المتراكمة لدى المؤسسة والبنك الإسلامي ودور المؤسسة خاصة في تحفيز القطاع الخاص خلال الجائحة، فضلًا عن مناقشة التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة في العديد من المشروعات.

واختتمت الوزيرة مجموعة اللقاءات الثنائية باجتماع مع أومورزاكوف أوكتاموفيتش، نائب رئيس الوزراء لشئون الاستثمار والشئون الاقتصادية الخارجية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأوزبكستان، وذلك لبحث فرص التعاون بين البلدين.