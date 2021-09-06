موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ، موضحًا أن كنترولات التصحيح ، على مستوى الجمهورية، انتهت من تصحيح مواد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني ٢٠٢١

وكشف مجاهد في تصريح خاص، أنه سيتم إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021، يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر الجاري.

وبلغ عدد الطلاب الذين خضعوا لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021، نحو 212 ألف طالب على مستوى الجمهورية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني

وتتيح الوزارة رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021، والتي يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ، إلكترونيًا عبر الرابط الإلكتروني التالي: من هنا.

ويقوم الطالب بالدخول على موقع بوابة التعليم الفني، للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ، برقم الجلوس.

وذلك لجميع الطلاب من كافة محافظات مصر، وكل تخصصات التعليم الفني ” زراعي، تجاري، صناعي، فندقي”.‏

في ذات السياق، عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكلة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مدير المديرية ومدير الإدارة التعليمية، وعضوية مديري المراحل بالمديرية والإدارة التعليمية بجميع محافظات الجمهورية وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس لمتابعة تلقى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للسادة العاملين بالتعليم قبل الجامعى والوقوف على ما تم في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين وأعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة الخطة التنفيذية.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازى بالسادة الحضور، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم حتي يتسني لنا بدء العام الدراسي المقبل بأمان، مشيرًا إلى أن الوزارة أرسلت كتابًا دوريًا إلي جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي، مشددًا على أنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية، وتكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بمساعدة العاملين للتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان (لتلقي اللقاح والموعد المحدد للجرعات).

وأشار إلى تعاون الوزارة مع وزارة الصحة والسكان لإنجاز هذا العمل، موجهًا مديري المديريات بتنظيم حملات توعية في المؤسسات التعليمية ومجالس الآباء لسرعة إجراء التطعيم في جميع المحافظات.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة نسب حصول العاملين على جرعات التطعيم ونسب تسجيل الحصول على التطعيم والوقوف على جميع المعوقات وتذليلها لإنجاز هذا العمل وإعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوى المدارس الحكومية والخاصة والدولية تشمل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقى أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل).

ووجه الدكتور رضا حجازى السادة مديري المديريات التعليمية فقط بسرعة موافاة الوزارة بتقرير يوضح الموقف النهائي لعدد ونسب مئوية لـ(متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل).20966 طالب/طالبة بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في تاسع أيام امتحانات الدور الثاني الاثنين 23 أغسطس 2021.

امتحانات الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني

أدى (20966) طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، في اليوم التاسع للامتحانات، داخل (436) لجنة وذلك في عدد (68) مادة امتحانية.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين.

وأضاف مجاهد أنه تم تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وقال الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ورئيس عام الامتحان إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لم تتلق أي ملاحظات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل اللجان.