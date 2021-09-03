تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021.. تعرف على التفاصيل الكاملة الآن
مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021.. يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية خلال تلك الساعات الماضية عبر محرك البحث "جوجل" عن مؤشرات التنسيق للقبول بكليات والمعاهد، والحد الأدني للقبول في العام الماضي.
تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021
وقد أعلن مكتب التنسيق للقبول بالكليات والمعاهد في العام الماضي 2020 عن قبول نسبة تصل إلي ١٠% من الطلاب خريجي الدبلومات الفنية لعام 2020، بالكليات والمعاهد التي تقبل طلبة خريجي الدبلومات الفنية، كما قرر مكتب تنسيق الخاص بالقبول بالجامعات والمعاهد في العام الماضي قبول الحاصلين على شهادات الدبلوم التجاري والصناعي والزراعي والفندقي (نظام 3 سنوات) من بين الطلاب الحاصلين على مجموع 60% فأكثر، ولكن مع الانخفاض الشديد بالتنسيق مراحل التعليم الجامعي ، نستعرض إليكم الكليات والمعاهد التي يمكن أن يلتحق بها خريجي الدبلومات الفنية.
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أسماء الكليات والمعاهد التي يمكن أن يلتحق بها طلبة الحاصلين على دبلوم تجاري 2021
• معهد فني صحى طنطا 97.06
• معهد فني صحى المنصوره 97.06
• فنى صحي جنوب الوادي 96.72
• معهد فني صحى الزقازيق 96.37
• معهد فني صحى الاسكندريه 96.20
• معهد فني صحى اسماعيليه 96.03
• معهد فني صحى بنى سويف 95.69
• معهد فني صحى اسيوط 95.52
• معهد فني صحى سوهاج 95.51
• معهد فني صحى اسوان 95.17
• تجارة كفر الشيخ 94.48
• تربية طنطا 94.31
• تجارة دمياط 94.31
• تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 93.79
• تجارة المنصورة 93.79
• تربية كفر الشيخ 93.79
• تجارة جنوب الوادي 93.62
• تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 93.45
• تربية حلوان 93.45
• تجارة العريش 93.44
• تجارة أسوان 93.28
• تجارة انتساب موجه دمياط 93.10
• تجارة طنطا 93.10
• تربية مدينة السادات 93.10
• تجارة بور سعيد 93.10
• تجارة الزقازيق 93.00
• تجارة انتساب موجه المنصورة 92.93
• تجارة دمنهور 92.93
• تجارة الإسكندرية 92.76
• تجارة انتساب موجه بور سعيد 92.76
• تجارة انتساب موجه أسوان 92.59
• تجارة انتساب موجه العريش 92.41
• تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 92.41
• تربية سوهاج 92.24
• تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 92.24
• تجارة بنها 92.07
• تجارة السويس 92.07
• تجارة أسيوط 92.07
• تجارة سوهاج 92.06
• تجارة القاهرة 91.90
• تجارة المنوفية بشبين الكوم 91.90
• تجارة انتساب موجه الإسكندرية 91.90
• تجارة انتساب موجه طنطا 91.72
• تجارة مدينة السادات 91.72
• تجارة بني سويف 91.55
• تجارة انتساب موجه الزقازيق 91.55
• تجارة انتساب موجه دمنهور 91.38
• تجارة عين شمس 91.38
• تجارة وإدارة أعمال حلوان 91.37
• تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 91.25
• تجارة انتساب موجه سوهاج 91.21
• تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 91.21
• تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 91.03
• تجارة انتساب موجه بنها 91.03
• تجارة انتساب موجه القاهرة 91.03
• تجارة انتساب موجه أسيوط 91.03
• تجارة انتساب موجه السويس 91.03
• تجارة انتساب موجه عين شمس 90.86
• تجارة انتساب موجه بني سويف 90.86
• تجارة انتساب موجه مدينة السادات 90.86
• تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 90.69
• السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 90.17
• السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 90.00
• الفني التجارى ببنى سويف 86.89
• معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات 86.37
• الفني التجارى ببنها 83.97
• رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 83.97
• معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 83.79
• الفني التجارى بالروضه 83.79
• الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 83.10
• سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 82.93
• الفني التجارى بدمنهور 82.41