تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021.. تعرف على التفاصيل الكاملة الآن

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021.. يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية خلال تلك الساعات الماضية عبر محرك البحث "جوجل" عن مؤشرات التنسيق للقبول بكليات والمعاهد، والحد الأدني للقبول في العام الماضي.

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021

وقد أعلن مكتب التنسيق للقبول بالكليات والمعاهد في العام الماضي 2020 عن قبول نسبة تصل إلي ١٠% من الطلاب خريجي الدبلومات الفنية لعام 2020، بالكليات والمعاهد التي تقبل طلبة خريجي الدبلومات الفنية، كما قرر مكتب تنسيق الخاص بالقبول بالجامعات والمعاهد في العام الماضي قبول الحاصلين على شهادات الدبلوم التجاري والصناعي والزراعي والفندقي (نظام 3 سنوات) من بين الطلاب الحاصلين على مجموع 60% فأكثر، ولكن مع الانخفاض الشديد بالتنسيق مراحل التعليم الجامعي ، نستعرض إليكم الكليات والمعاهد التي يمكن أن يلتحق بها خريجي الدبلومات الفنية.

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أسماء الكليات والمعاهد التي يمكن أن يلتحق بها طلبة الحاصلين على دبلوم تجاري 2021



• معهد فني صحى طنطا 97.06

• معهد فني صحى المنصوره 97.06

• فنى صحي جنوب الوادي 96.72

• معهد فني صحى الزقازيق 96.37

• معهد فني صحى الاسكندريه 96.20

• معهد فني صحى اسماعيليه 96.03

• معهد فني صحى بنى سويف 95.69

• معهد فني صحى اسيوط 95.52

• معهد فني صحى سوهاج 95.51

• معهد فني صحى اسوان 95.17

• تجارة كفر الشيخ 94.48

• تربية طنطا 94.31

• تجارة دمياط 94.31

• تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 93.79

• تجارة المنصورة 93.79

• تربية كفر الشيخ 93.79

• تجارة جنوب الوادي 93.62

• تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 93.45

• تربية حلوان 93.45

• تجارة العريش 93.44

• تجارة أسوان 93.28

• تجارة انتساب موجه دمياط 93.10

• تجارة طنطا 93.10

• تربية مدينة السادات 93.10

• تجارة بور سعيد 93.10

• تجارة الزقازيق 93.00

• تجارة انتساب موجه المنصورة 92.93

• تجارة دمنهور 92.93

• تجارة الإسكندرية 92.76

• تجارة انتساب موجه بور سعيد 92.76

• تجارة انتساب موجه أسوان 92.59

• تجارة انتساب موجه العريش 92.41

• تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 92.41

• تربية سوهاج 92.24

• تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 92.24

• تجارة بنها 92.07

• تجارة السويس 92.07

• تجارة أسيوط 92.07

• تجارة سوهاج 92.06

• تجارة القاهرة 91.90

• تجارة المنوفية بشبين الكوم 91.90

• تجارة انتساب موجه الإسكندرية 91.90

• تجارة انتساب موجه طنطا 91.72

• تجارة مدينة السادات 91.72

• تجارة بني سويف 91.55

• تجارة انتساب موجه الزقازيق 91.55

• تجارة انتساب موجه دمنهور 91.38

• تجارة عين شمس 91.38

• تجارة وإدارة أعمال حلوان 91.37

• تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 91.25

• تجارة انتساب موجه سوهاج 91.21

• تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 91.21

• تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 91.03

• تجارة انتساب موجه بنها 91.03

• تجارة انتساب موجه القاهرة 91.03

• تجارة انتساب موجه أسيوط 91.03

• تجارة انتساب موجه السويس 91.03

• تجارة انتساب موجه عين شمس 90.86

• تجارة انتساب موجه بني سويف 90.86

• تجارة انتساب موجه مدينة السادات 90.86

• تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 90.69

• السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 90.17

• السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 90.00

• الفني التجارى ببنى سويف 86.89

• معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات 86.37

• الفني التجارى ببنها 83.97

• رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 83.97

• معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 83.79

• الفني التجارى بالروضه 83.79

• الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 83.10

• سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 82.93

• الفني التجارى بدمنهور 82.41