الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة رياضيات بالثانوية العامة

امتحان
امتحان

بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة (شعبة الرياضيات) امتحان الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بإجمالي عدد 5390 طالب/ طالبة، اليوم الإثنين.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحانى (علم النفس "فترة أولى"، وعلم اجتماع "فترة ثانية" بإجمالي 9 طلاب/طالبات.

وأدى صباح أمس ، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها (الأدبية والعلمية) امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 27 ألف و141 طالب/ طالبة في ثانى أيام الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة 2020/2021، كما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي عدد 6 طالب/طالبة.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، وموجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف أن أجواء الامتحان خلال اليوم الثانى سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى عدد (3) حالات غش، وذلك على النحو التالي:

- محافظة أسوان تم ضبط الطالب (م.ف.ع) عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة (اللغة الألمانية) عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الجهاز المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- محافظة سوهاج تم ضبط الطالب (أ.ع.ع) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (اللغة الفرنسية) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- محافظة الجيزة تم ضبط الطالبة (ز.أ.ع) عقب قيامها باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (اللغة الفرنسية) عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكور.

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