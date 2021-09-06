الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية.. استقرار اللحوم وتراجع سعر البيض في الأسواق

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار بورصة الدواجن والبيض استقرارًا فى الأسواق في المزرعة اليوم الاثنين، وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، وتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 19 و22 جنيهًا للكيلو والدواجن البلدي بين 25 إلى 27 جنيهًا،  وسعر البانيه 65 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط من 32 إلى 37 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن 

وتراوح سعر الكتكوت الابيض بين 5 و7 جنيهات ضمن أسعار بورصة الدواجن، وسجل الكتكوت «ساسو» 4 إلى 6 جنيهات والكتكوت البلدي 5 جنيهات.

وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 30 إلى 35 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 35 إلى 40 جنيهًا للكرتونة بحسب أسعار بورصة الدواجن.

سبب ارتفاع أسعار الدواجن 

وكان قد أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرف التجارية إن ارتفاع التكلفة الفعلية للدواجن خاصة الأعلاف والتي تجاوزت حاجز 7 آلاف  جنيه لبعض الأصناف من الأعلاف وبلغ سعر طن الذرة الصفراء 5350 جنيه للطن والتي هي أساس مكونات الأعلاف، بالإضافة إلى فول الصويا التي تجاوزت أسعارها 10 آلاف جنيه للطن، مشيرًا إلى أن تكلفة توفير الأعلاف الجيدة لصغار المربين بالإضافة إلى توفير الأعلاف الجيدة لصغار المربين ، وكذلك الأمصال الفعالة ضد الفيروسات ومعظمها مستوردة، وهو ما زاد من أعباء المربين للخروج من دورات الدواجن، وبالتالي ارتفعت تكلفة الدجاجة بالمزرعة من 23 جنيه إلى 25 جنيه باوزان تتراوح بين 1500 إلى 2000 جرام.

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وقف استيراد الدواجن 

وقال" السيد" للدستور "إن قرار وقف استيراد الدواجن وجزاءاتها يهدف إلى تخفيف العبء على المربين وخاصة المزارع الصغيرة التي تعاني من ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف والأدوية البيطرية والأمصال، لافتًا إلى ان رئيس الوزراء واللجنة الوزارية المنوط بها تقنين عملية الاستيراد رفضوا استيراد أي كميات من الخارج لدعم ألم بين ووقف خسائر هم وتشجيع صغار وكبار المنتجين على التوسع في انشاء عنابر ومحطات جديدة لدعم الصناعة الوطنية التي يعمل بها 3 ملايين عامل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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