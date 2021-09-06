أسعار اليورو اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021

يرصد «الدستور» سعر اليورو، اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021، حيث شهدت الأسعار استقرار كبيرا، وبلغ سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري 18.55 جنيه للشراء و18.73 للبيع.

وسجلت مستويات صرف اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، عند 18.54 جنيه للشراء، و18.74 للبيع.

فيما جاء سعر اليورو فى بنك قناة السويس عند مستوى 18.57 جنيه للشراء، و18.76 للبيع، مقابل الجنيه المصري، كما بلغت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي 18.22 جنيه للشراء، و18.44 للبيع.

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك عوده، نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

وحققت منطقة اليورو نشاطا الشهر الماضي على الرغم من المخاوف حيال سلالة دلتا من فيروس كورونا ومشكلات واسعة الانتشار في سلاسل التوريد، وفقا لمسح يشير إلى أن اقتصاد التكتل قد يعود إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 بحلول نهاية العام.

وارتفع التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر إلى أعلى مستوى في 10 أعوام، ومن المرجح أن يواصل ارتفاعه، وهو ما يشكل تحديا لنظرة البنك المركزي الأوروبي المعتدلة حيال صعود الأسعار والتزامه بالنظر لأبعد مما يراه زيادة عابرة.

وزادت أسعار المستهلكين في الدول الأعضاء في منطقة اليورو وعددها 19 بنسبة 3% هذا الشهر مقارنة مع زيادة 2.2% في يوليو، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات بزيادة نسبتها 2.7% ويبتعد كثيرا عن هدف المركزي الأوروبي بمعدل تضخم عند 2%.

سجلت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو، وهي مؤشر على طلب المستهلكين، أداء أضعف بكثير من المتوقع في يوليو، لتتراجع بشكل رئيسي جراء انخفاض حاد في أعداد السلع المشتراة عبر الإنترنت.