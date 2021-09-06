أسعار السمك اليوم الإثنين فى الأسواق ٦ - ٩ - ٢٠٢١

يشغل بال المصريين يوميا أسعار الأسماك بسبب تغير الأسعار بشكل يومي، وشهدت أسعار السمك اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 استقرار في الأسواق المحلية، وسجل السبيط 110 جنيها، والجمبري 85 جنيها.

وتتوسع مصر في الاستزراع السمكي من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس كما يتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

تستعرض"الدستور" أسعار الأسماك خلال تعاملات الان الإثنين، في سوق الجملة، ويضاف إلى السعر بين 3 إلى 4 جنيهات في أسواق التجزئة.

أسعار السمك اليوم الاثنين في الأسواق ٦- ٩- ٢٠٢١

الأسعار طبقا لسوق العبور وجاءت الأسعار كما يلي:-

_ سعر كيلو السمك البلطي يتراوح ما بين 22 جنيها و 27 جنيها.

_ سعر كيلو الجمبري الصغير يتراوح ما بين 85 جنيها و 165 جنيها.

_ سعر كيلو سمك البوري يتراوح ما بين 49 جنيها و55 جنيها.

_ سعر كيلو الكابوريا يتراوح ما بين 30 جنيها و130 جنيها.

_ سعر كيلو السبيط وكيلو الكاليماري يتراوح ما بين 110 جنيها و170 جنيها.

_ سعر كيلو سمك الفيليه البلطي يتراوح ما بين 30 جنيها و110 جنيها.

_ سعر كيلو سمك المكرونة السويسي يتراوح ما بين 60 جنيها و80 جنيهًا.

_ سجل كيلو سمك البياض الأملس يتراوح ما بين 25 جنيها – 35 جنيها للكيلو.

_ سعر القشر بياض يتراوح ما بين 70 جنيها و100جنيها للكيلو.

_ سعر سمك البربون يتراوح ما بين 34 جنيها - 40 جنيها للكيلو .