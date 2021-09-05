ارتفاع أسعار البلح بأسواق الوادي الجديد لـ 14 جنيه

سادت حالة من الفرح بين أهالي الوادي الجديد بعد ارتفاع أسعار البلح لـ14 جنيه للكيلو.

وقال الحاج فاروق إمام أحد مزارعي مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، إن هذا الموسم أطلقنا عليه «موسم الخير» لما يدخله علينا من سعادة وخير بعد جمع محصول البلح وبيعه في الأسواق.

أسعار البلح بأسواق الوادي الجديد

وأكد المهندس محمد يوسف أحد أصحاب مصانع البلح بالوادي الجديد، أن الطلب على أسعار البلح تتزايد تدريجيا بعد الطلب عليه هذا العام، مؤكدا أن الأسعار ستتزايد خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار البلح بأسواق الوادي الجديد

وأضاف أن محصول البلح هذا العام قليل عن السنوات الماضية بعد ارتفاع درجة الحرارة عن المعتاد وضمور بعض عراجين البلح وتلفها.

وأوضح أن المصدرين بالدول العربية والأجنبية بدأت فعليا طلب منتج البلح «السيوي» الواحاتي على وجه الخصوص لما له من قيمة غذائية وتسويقية عالية.