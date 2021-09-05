الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ارتفاع أسعار البلح بأسواق الوادي الجديد لـ 14 جنيه

صورة من الحدث
صورة من الحدث

سادت حالة من الفرح بين أهالي الوادي الجديد بعد ارتفاع أسعار البلح لـ14 جنيه للكيلو.

وقال الحاج فاروق إمام أحد مزارعي مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، إن هذا الموسم أطلقنا عليه «موسم الخير» لما يدخله علينا من سعادة وخير بعد جمع محصول البلح وبيعه في الأسواق.

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أسعار البلح بأسواق الوادي الجديد 

وأكد المهندس محمد يوسف أحد أصحاب مصانع البلح بالوادي الجديد، أن الطلب على أسعار البلح تتزايد تدريجيا بعد الطلب عليه هذا العام، مؤكدا أن الأسعار ستتزايد خلال الأيام القليلة الماضية.

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أسعار البلح بأسواق الوادي الجديد 

وأضاف أن محصول البلح هذا العام قليل عن السنوات الماضية بعد ارتفاع درجة الحرارة عن المعتاد وضمور بعض عراجين البلح وتلفها.

وأوضح أن المصدرين بالدول العربية والأجنبية بدأت فعليا طلب منتج البلح «السيوي» الواحاتي على وجه الخصوص لما له من قيمة غذائية وتسويقية عالية.

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الفرح والسعاده الوادي الجديد ارتفاع أسعار البلح الاسواق الخارجية الموسم موسم الخير المصدرين الدول العربية السيوي الواحاتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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