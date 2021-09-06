«أكلة سهلة وسريعة».. طريقة عمل دبابيس الفراخ بالبطاطس

يحتار الكثيرون فى عمل أطعمة شهية، من الدجاج، ولهذا نستعرض فى السطور التالية، وصفة عمل دبابيس الفراخ بالبطاطس، على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي، لأكلة سهلة وسريعة.



‎ المقادير

‎كيلو دبابيس.

‎كيلو بطاطس مكعبات.

‎(التتبيلة)

‎ربع كوب زيت.

‎كوب كبير عصير ليمون.

‎ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

‎ربع ملعقة صغيرة كمون.

‎ربع ملعقة صغيرة زنجبيل بورد.

‎رشة قرفة.

‎ملعقة صغيرة بهارات سبعة.

‎ربع ملعقة صغيرة ثوم بودر.

‎ربع ملعقة صغيرة بصل بودر.

‎ربع ملعقة صغيرة بابريكا.

‎ملح.

‎فلفل أسود.



‎طريقة التحضير

فى البداية، نحضر إناء لنقع دبابيس الدجاج، ثم نغسلها جيدا ثم نصفيها ونعمل بها فتحات بسن السكينة.

وفي قالب آخر نضع البطاطس ودبابيس الدجاج، ثم نضيف كل مكونات التتبيلة ونقلبهم مع بعض البعض ثم ننزلها على الفراخ والبطاطس.

ثم نقلب المكونات كلها مع بعض ثم نرص الدبابيس على الوجه ونغطيها وندخلها فى فرن ساخن على درجة حرارة 220، أول مستوي، ثم نراقبها بفتح الغطاء ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي ونقدمها على السفرة.

العناصر الغذائية فى الدجاج:

يحتوي الدجاج على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة، منها البروتين والنياسين والسيلينيوم والفوسفور، ووفقًا لموقع "healthline" الطبي، فإن

الحصة الواحدة منه، (85 جرام) من صدور الدجاج غنية ب:

السعرات الحرارية: 122.

البروتين: 24 جرام.

الدهون: 3 جرام.

الكربوهيدرات: 0 جرام.

النياسين: 51٪ من القيمة اليومية (DV).

السيلينيوم: 36٪ من الاحتياج اليومي.

الفوسفور: 17٪ من القيمة اليومية.

فيتامين ب 6: 16٪ من القيمة اليومية.

فيتامين ب 12: 10٪ من القيمة اليومية.

الريبوفلافين: 9٪ من القيمة اليومية.

الزنك: 7٪ من القيمة اليومية.

الثيامين: 6٪ من القيمة اليومية.

البوتاسيوم: 5٪ من القيمة اليومية.

النحاس: 4٪ من القيمة اليومية.

فوائد الدجاج لصحتك

يعظ الدجاج مصدرًا هاما للبروتين، على وجه الخصوص، لأنه ضروري لبناء وإصلاح أنسجتك والحفاظ على كتلة العضلات، وفي الوقت نفسه، يعتبر السيلينيوم معدنًا نادرًا ضروريًا لوظيفة المناعة السليمة وصحة الغدة الدرقية والخصوبة.

غني بالفيتامينات

من الأمور الهامة، أن تعرفها أيضًا هو أن الدجاج غني بفيتامينات ب مثل النياسين وفيتامينات B6 و B12، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الطاقة وتخليق الحمض النووي وصحة الدماغ.