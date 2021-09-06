الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صالون نادى الأطباء يستضيف الشاعر محمد العسيرى لمناقشة «نهاوند» و«لولى ومرجان»

الشاعر محمد العسيرى
الشاعر محمد العسيرى

يستضيف الصالون الثقافي لنادي الأطباء بمحافظة سوهاج، يوم الجمعة المقبل، الكاتب الصحفي الكبير والشاعر محمد العسيري والمطرب أسامة الشريف.

 

وأوضح «العسيري»، أن الصالون سيشهد مناقشة كاتبي "نهاوند" الصادر مؤخرًا عن دار بتانة ويتناول سيرة أسطوات الغناء الشعبي في مصر.

 

وأضاف الشاعر محمد العسيري، في تصريحات له، أنه سيجري مناقشة كتاب "لولي ومرجان"، الذي صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ويناقش تطور الأغاني المرتبطة بشهر رمضان إلى جانب تحليل كلماتها والمصادر التي تأثرت بها الأغنيات من التاريخ والثقافة الشعبية، والحضارات المختلفة.

 

فيما قالت الدكتورة رانيا الباهي، عضو مجلس نقابة الأطباء بسوهاج ومسؤول النشاط الاجتماعي: «أننا مستمرين في النشاط الثقافي داخل أروقة النقابة من خلال الصالونات الثقافية المتنوعة التي تعقدها النقابة بشكل دوري تستضيف فيها كبار الكتاب والروائيين، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية التي تقدمها النقابة لأعضائها».


ويعتبر «العسيري» إلى جانب كونه صحفيًا وشاعرًا من أبرز المؤرخين الفنيين وجامعي التراث الغنائي في مصر، حيث ولد في 25 ديسمبر 1967 بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج، ودرس في «قسم صحافة سوهاج».

 

وعمل «العسيري» في عدة تجارب صحفية أبرزها: «روز اليوسف»، مجلة «الإذاعة والتليفزيون»، وكان مدير تحرير جريدة «الصباح» خلال عام 2012، وترأس تحرير  موقع «الشاهد»، وشارك في تأسيس جريدة «البوابة»، وكان رئيسا لتحرير «الدستور».

 

ومن مؤلفاته: «للبيوت شهوة»، «أغانى يناير»، «ثوّار ومزيفون»، «الأغانى الممنوعة للخال عبد الرحمن الأبنودى»، «عرفتهم على سلم المزيكا»، «100 سنة غنا»، «لولي ومرجان»، و«نهاوند»، فيما  =حصل «العسيري» على العديد من الجوائز مثل: جائزة نقابة الصحفيين، وجائزة دبى للصحافة، وجائزة الدولة التشجيعية.
 

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