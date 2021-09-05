الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اجتماعات البنك الإسلامى ودعم سوق العمل.. حصاد نشاط «التخطيط» فى 24 ساعة

هالة السعيد
هالة السعيد

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الأحد، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية:

شهدت مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في اجتماع مجلس محافظي البنك بأوزبكستان؛ نشاطًا مكثفًا منذ وصولها حتى ختام الفعاليات أمس السبت الموافق 4 سبتمبر 2021.

https://www.dostor.org/3561192

والتقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة موقف موضوعات التعاون بين مصر ومجموعة البنك، على هامش الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقد بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري.

https://www.dostor.org/3561404

كما التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، بالدكتور جمشيد كوتشكاروف نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والحد من الفقر بأوزباكستان، على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك والمنعقد بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.

https://www.dostor.org/3561501

واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز إجراءات الدولة لدعم سوق العمل فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد البالغ عددها 30 إجراءً منذ فبراير 2020 وحتى شهر يونيو الماضى من عام 2021.

https://www.dostor.org/3561956

ورصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز أوجه التعاون والشراكة بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية فى ختام اجتماعات مجموعة البنك السنوية لمجالس محافظيها والمنعقدة  لمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان بحضور 57 من محافظي البنك الإسلامي للتنمية، من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ والبنوك المركزية وعدد من الوزراء رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلي مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام.

https://www.dostor.org/3561288

التخطيط هالة السعيد البنك الإسلامي للتنمية كورونا سوق العمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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