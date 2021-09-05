تكريم الطلاب المشاركين في «طوّر ذاتك» لتأهيل الشباب لسوق العمل (صور)

كرّم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الطلاب والمشرفين المشاركين بمبادرة «طوّر ذاتك» لتأهيل الشباب لسوق العمل بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية.

جاء ذلك فى إطار تشجيع المبادرات التى تهدف لتنمية مهارات التواصل عند الطلاب وتشكيل وبناء شخصيتهم، وبحضور محمد سيد شرف مدير عام التعليم الفنى، وقدمتها وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمدرسة محمد صالح حرب الفنية على مدى ستة أيام.

وتحاور الدكتور خالد مع الطلاب المشاركين حول مدى استفادتهم من التدريب وأثره فى شخصيتهم فأعربت احدى الطالبات عن سعادتها بالالتحاق بتلك المبادرة التى مكّنتها من التغلب على مشكلة الخجل والانطواء التى كانت تعانى منها من خلال مهارات الاتصال والتواصل التى تدربت عليها.

وكيل تعليم أسوان والمكرمين

ودعا وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الطلاب المشاركين إلى عدم التوقف بعد انتهاء التدريب ولكن ضرورة مواصلة تدعيم مهاراتهم والاستفادة من وسائل التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى لتداول المعلومات المفيدة و ليكونوا نموذج إيجابى لزملائهم.

وقدم الدكتور خالد قبيصى، الشكر للمشرفين على للمبادرة من أعضاء وحدة تيسير الانتقال الى سوق العمل بمدرسة محمد صالح حرب الفنية خمس سنوات ومدير المدرسة أشرف فاروق.

وكيل تعليم أسوان والمكرمين

وطالبهم بتكرار هذه التدريبات للطلاب وكذلك المعلمين من أجل دعم المهارات الشخصية لديهم وتنمية مهارات الاتصال.

وفى نهاية اللقاء وجه المدربين والطلاب الشكر والتقدير لوكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، على إتاحة الفرصة للالتقاء واهتمامه بالمبادرة، وتم تكريم الطلاب المشاركين وكذلك المشرفين ومنسق المبادرة مروة فوزى وتوزيع شهادات تقدير لهم.