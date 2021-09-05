«أحسن».. الجمهور يشيد بقرار «الموسيقيين» بوقف شاكوش والبحراوي

حالة من الجدل أثارها رواد منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد الإعلان عن إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء نهائيًا، ورضا البحراوي لمدة شهرين، الأمر الذي تسبب في تصدر اسمهما محركات البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل".

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا مع القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية في القاهرة بعد إجراء التحقيقات مع الطرفين الذين نشبت بينهما المشاجرة بدايًة من الحفل وحتى مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب محمود أحمد من روّاد السوشيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أحسن قرار والله"، وعلّق ياسر عبد العزيز من مستخدمي السوشيال ميديا: "صح كده"، وكتب أسامة العسّال من جمهور الفنان رضا البحراوي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رضا البحراوي رقم واحد في العالم العربي طنطا بلد الأبطال أبو رانسي عم العالم".

وعلّق عماد حمدي من روّاد السوشيال ميديا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حرام ليه كده شاكوش يتوقف كده حرام"، وكتب محمد بسيوني من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أحسن حاجة اتعملت من النقابة عقبال الباقى".

يشار إلى أن علاء عامر، مستشار نقابة المهن الموسيقية قال إن نتيجة التحقيق جاءت على النحو التالي: وقف رضا البحراوي لمدة شهرين عن الغناء مع التزامه بدفع مستحقات فرقته خلال هذه المدة"، أما حسن شاكوش فقررت نقابة المهن الموسيقية إلغاء تصريح غنائه بشكل نهائي، إضافة إلى منع أي مطرب بالغناء على فلاشة مرة أخرى والغناء سيكون من خلال اللايف بصحبة الفرق الموسيقية.

وقدّم مطرب المهرجانات حسن شاكوش اعتذارًا إلى هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد ما بدر منه والمطرب رضا البحراوى: "الأستاذ هاني شاكر قدوة لينا كلنا وأنا اعتذر له عما بدر منى أنا ورضا".