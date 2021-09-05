الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تصفيات المونديال.. صلاح يقود منتخب مصر أمام الجابون

جريدة الدستور

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن تشكيل منتخب مصر لخوض مباراته أمام منتخب الجابون ضمن منافسات الجولة الثانية  للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وضم تشكيل المنتخب:

«محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أحمد توفيق -أيمن أشرف -حمدي فتحي -عمرو السولية- محمد مجدي "قفشه" -عمر جابر - محمدصلاح- محمد شريف.

ويجلس علي دكة البدلاء الهاني سليمان -محمد أبوجبل - علي جبر - أحمد أبوالفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد-مصطفي فتحي - مصطفي محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو  - عبدالله السعيد- صلاح محسن.

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