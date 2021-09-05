الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هشام خرما: أحضّر لألبوم جديد مع مواهب شابة والاقتباس في الفن طبيعي

هشام خرما
هشام خرما

قال الموسيقار هشام خرما إنه وقع اختياره على تنفيذ الموسيقى الخاصة بفيلم "ماكو" بعد العديد من الجلسات بصحبة مخرجه وأبطاله.

أضاف خرما، لـ"الدستور"، أن العمل كان مختلفًا بسبب قصته وطريقة تصويره، وهو ما جعل الموسيقى الخاصة به تحتاج للعديد من التوجهات المختلفة ليظهر بشكل جيد.

وردًا على الاقتباس من هوليوود قال: "الاقتباس شيء طبيعي في عالم الفن، وهو موجود بشكل طبيعي لكن بأساليب مختلفة تتماشى مع العمل العربي عمومًا".

وعن حفلته في الساحل الشمالي رد: "أنا سعيد بأن هناك جمهورًا كبيرًا حضر الحفلة، وهذا يدل على أن هذا النوع من الموسيقى يجد جمهوره بشكل طبيعي"، مضيفًا أنه يعمل هذه الفترة على ألبوم جديد بصحبة مواهب شبابية جديدة، إضافة إلى أنه يقوم بعمل الموسيقى التصويرية لفيلم "يوم 13" .

تدور أحداث فيلم «ماكو» الذي عرض بداية من حفل الساعة العاشرة من صباح اليوم حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها وتتوالى الأحداث ويتعرضون للكثير من المفاجآت والكوارث.

فيلم ماكو بطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي، والفيلم إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم، ومحمد حفناوي، وإشراف عام محمد التلباني، وإخراج محمد هشام.

أبطال فيلم ماكو الإعلان الرسمي لفيلم ماكو إيرادات فيلم ماكو العرض الخاص لفيلم ماكو الموعد النهائى لطرح فيلم ماكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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