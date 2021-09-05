محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الحد الأدنى لمجموع القبول للمرحلة الثانية بالصف الأول الثانوى العام والخدمات والخاص للعام الدراسي 2021 – 2022 إلى مجموع (220 درجة)، بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالمدارس الثانوية للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021-2022 بعد أن تبين وجود بعض الأماكن الشاغرة في بعض المدارس بالإدارات التعليمية.

وأضاف «الشريف» أنه يجري قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة في كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة، لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

واعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في يوليو الماضي نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي 2021 / 2022، بمجموع 225 درجة للمرحلة الأولى لكل مدارس الثانوى العام بالمحافظة و255 درجة للقبول بالمدارس أو الفصول المميزة بالمحافظة.

من جانبه؛ أوضح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، أنه فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم تحديد الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية، وسيعلن الحد الأدنى للمرحلة الثانية طبقًا لعدد الأماكن المتاحة بعد تسكين المرحلة الأولى والتعليم الفنى.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتنسيق القبول بالمدارس المميزة وعددها 10 مدارس بإدارات المنتزه وشرق ووسط وغرب والعجمي بمعدل مدرستين لكل إدارة إحداهما للبنين والأخرى للبنات، بالإضافة إلى عدد 8 فصول مميزة بإدارتي الجمرك والعامرية بمعدل 4 فصول لكل إدارة 2 بنين و2 بنات. فقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول بتلك المدارس والفصول المميزة بمجموع 255 درجة، ولا يوجد استثناء لهذا المجموع في تلك المدارس.