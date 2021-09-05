الروم الملكيين في احتفالات الأحد: «لا يطلب منّا الله سوى أمرين»

تحتفل كنيسة الروم الملكيين برئاسة الأنبا جورج بكر، على مدار اليوم بحلول الأحد الخامس عشر بعد العنصرة وكذلك تذكار القدّيس النبي زخريّا الملقب والمعروف بـ "أبي السابق الكريم".

وعن النبي زخريا، قالت الكنيسة إنه كان زخريا كاهناً من فرقة أبيّا، وزوجته اليصابات من بنات هارون.

وكانت هذه عاقراً فتراءي له ملاك الرب جبرائيل، كما تراءى لابراهيم، إذ كان يقدّم البخور في الهيكل، وبشّره أن زوجته اليصابات ستلد له ابناً يدعى يوحنا وستكون مهمته أن يحيئ للرب شعباً مستعداً، فحار زخريا في أمر هذه البشرى، وهو شيخ، لذا ظل صامتا حتى ولد يوحنا المعمدان نجله الوحيد.

وتكتفي الكنيسة في احتفالاتها اليوم بالقداس الإلهي الذي تقرأ خلاله عدة قراءات ذات طابع كنسي مثل رسالة القدّيس بولس الثانية إلى أهل قورنتس 15-6:4، إنجيل القدّيس متّى 46-35:22.

بينما تأتي عظة اليوم التي تحما شعار "الوصية الكبرى" من الفصل الثالث من كتاب القصر الداخلي، للقدّيسة تيريزيا الآبِليّة وهي راهبة عاشت في الفترة 1515 – 1582.

وتقول:"لا يطلب منّا الله سوى أمرين: أن نحبّه وأن نحبّ القريب. هذا ما يجب أن يكون هدف جهودنا. إذا طبّقنا هذين الأمرين بطريقة مثاليّة، نحقّق مشيئته ونتّحد به. ولكن كم نحن بعيدات عن تتميم هذين الطلبين بطريقة تليق بهذا الإله العظيم! ليته يمنحنا نعمته حتّى نستحقّ التوصّل إلى ذلك، لأنّ الأمر بمقدورنا إذا أردنا ذلك.

وتختتم:"برأيي، الطريقة الأسلم لمعرفة إن كنّا نطبّق هذين المبدأين هي أن نرى إن كنّا نحبّ فعلاً القريب. هل نحب الله؟ لا يمكن أن نكون أكيدات من ذلك حتّى لو كنّا نملك مؤشّرات واضحة. لكنّنا نستطيع أن نعرف بالتأكيد إن كنّا نحبّ القريب. كُنّ أكيدات أنّه كلّما اكتشفتنّ في أنفسكنّ المزيد من الحبّ نحو القريب، كلّما كنتنّ متقدّمات أكثر في حبّكنّ لله. إنّ الحبّ الذي يحمله الله لنا هو كبير جدًّا إلى حدّ أنه لقاء الحبّ الذي نكنّه للقريب، هو يضاعف بألف طريقة الحبّ الذي نشعر به تجاهه؛ إنّني لواثقة من ذلك. لذا، من المهمّ أن ننتبه كيف نحبّ القريب؛ إن كنّا نحبّه بطريقة مثاليّة، يمكننا عندئذٍ أن نطمئنّ. فوفقًا لرأيي، إنّ طبيعتنا سيّئة جدًّا وإن لم يأخذ حبّنا للقريب جذوره من حبّنا لله، لن يصبح هذا الأخير يومًا كاملاً فينا.