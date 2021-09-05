انتزاع 1495 لغمًا فى اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2021م من انتزاع 1,495 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف المحافظات.

وأوضح المركز في بيان له، أن الألغام التي انتزعها بينها 14 لغماً مضاداً للأفراد، و834 لغماً مضاداً للدبابات، و646 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، ليصبح بذلك إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 272 ألفاً و770 لغماً، زرعتها ميلشيات الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل العديد من الأطفال الأبرياء والنساء وكبار السن.