الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انتزاع 1495 لغمًا فى اليمن خلال أسبوع

اليمن
اليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2021م من انتزاع 1,495 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف المحافظات.

وأوضح المركز في بيان له، أن الألغام التي انتزعها بينها 14 لغماً مضاداً للأفراد، و834 لغماً مضاداً للدبابات، و646 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، ليصبح بذلك إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 272 ألفاً و770 لغماً، زرعتها ميلشيات الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل العديد من الأطفال الأبرياء والنساء وكبار السن.

اليمن الملك سلمان ميليشيات عبوة ناسفة ميليشيات الحوثي ميليشيا الحوثي مركز الملك سلمان للإغاثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان

الأرصاد: طقس الاثنين حار رطب.. والعظمى 34

«عابر للحدود».. أبرز إنجازات صندوق تحيا مصر

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

أول تعليق من رضا البحراوى بعد التحقيق معه فى نقابة الموسيقيين

بعد محاولة الانقلاب.. بعثة المنتخب المغربى فى غينيا بأمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلى يزور روسيا للمرة الأولى

والدته من مصر.. إسرائيل تصادق على تعيين سفيرها الجديد فى أمريكا

فلسطين ترفض مشروع التسوية الإسرائيلى بشأن القدس