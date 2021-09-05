هل القهوة ضارة بالمراهقين؟ تعرف على آثار الإفراط في استهلاك الكافيين

أصبحت القهوة مشروبًا شائعًا بين المراهقين وبينما يستمتع بعض المراهقين بالقهوة لنكهتها، يستهلكها آخرين للبقاء في حالة تأهب وتركيز فهل القهوة مفيدة للمراهقين؟

هل القهوة ضارة بالمراهقين؟

القهوة ليست ضارة بشكل عام عند تناولها باعتدال، و تعتبر حبوب القهوة مصدرًا طبيعيًا للكافيين ، والتي لا تزال آثارها على المراهقين غير معروفة تمامًا، و تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن الكافيين مادة "آمنة" ومع ذلك ، فإن استهلاكه الزائد يمكن أن يسبب آثارًا ضارة ، خاصة عند المراهقين الذين يعانون من حساسية حتى لجرعة صغيرة من الكافيين.

ما مقدار الكافيين الذي يمكن أن يستهلكه المراهق؟

يقترح الخبراء أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا يحدون من تناول الكافيين إلى ما يقرب من كوب واحد من القهوة فنجانين من الشاي.

ما هي الآثار الجانبية للاستهلاك المفرط للقهوة؟

يمكن أن يؤدي الاستهلاك الزائد للقهوة إلى ما بعد الحد الآمن إلى تعريض المراهقين لمستويات عالية من الكافيين ، مما قد يتسبب في الآثار الجانبية التالية

القلق والعصبية: وفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية (APA) ، فإن تناول الكافيين الزائد يؤثر على قدرة الانتباه والمزاج والسلوك قد يعاني المراهقون الحساسون أيضًا من التهيج والعصبية والقلق .

الأرق المستمر: على الرغم من أن الكافيين يجلب اليقظة ، إلا أن الاستهلاك الزائد قد يغير من آثار الهرمونات ، مثل السيروتونين والميلاتونين ، التي تنظم النوم قد يؤدي تناول القهوة أو المشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين في وقت قريب من وقت النوم إلى صعوبة النوم على المراهق.

فقدان الشهية: يحفز الكافيين الجهاز العصبي الودي (SNS) ، والذي يلعب دورًا في قمع الجوع وتعزيز الشبع، و قد يؤدي الإفراط في تناول الكافيين يوميًا إلى كبح الشهية لدى المراهق .

تسوس الأسنان: القهوة معتدلة الحمضية وقد تسبب تسوس الأسنان بسبب التعرض لفترات طويلة.

فقدان العظام: قد يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى زيادة إفراز الكالسيوم والمغنيسيوم في البول، انه قد يزيد من خطر فقدان العظام.