بدء فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة بالقليوبية

أطلقت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، شارة بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالمحافظة.

وأثناء انطلاق المبادرة قام الفريق الطبي بالوحدة بإجراء الفحوصات الطبية لعدد من قيادات مديرية الصحة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية، والذين قدموا لهم الشكر على الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد الدكتور خالد جمال مدير مديرية الشئون الصحية أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عاما، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأضاف أنه تم تحديد عيادات ثابتة بـ١٥٩ وحدة بمختلف الإدارات الصحية لتغطية جميع أنحاء المحافظة، كما تم توفير القوي البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة

كما تقدم 25 وحدة خدمات قياس السكر التراكمي لاكتشاف ومتابعة مرضى السكري والدهون الثلاثية والكوليستيرول في الدم Total cholesterol وLDL و‏HDL مع التنبيه عليهم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.