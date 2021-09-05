مصرع طفل أسفل سيارة في العياط والسائق يسلم نفسه للشرطة

لقي طفل في العقد الأول من عمره، اليوم الأحد، مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة ربع نقل، وهشمت السيارة رأس الطفل بقرية السعودية بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، وقام السائق بتسليم نفسه إلى الشرطة.

تفاصيل الواقعة

وكان الرائد محمد إدريس، رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بوقوع حادث دهس بقرية السعودية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل دهست رأس طفل يدعى "ياسين" في العقد الأول من عمره، وقام السائق بتسليم نفسه إلى دورية الشرطة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اقتياد السائق إلى ديوان مركز شرطة العياط .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.