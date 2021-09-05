اتهموا عضوا سابقا باتحاد الجمباز بالنصب.. النيابة تستدعي أولياء أمور لسماع أقوالهم

أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر، باستدعاء أولياء الأمور في اتهام عضو مجلس إدارة سابق في اتحاد الجمباز بالنصب للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عقب تمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عضو مجلس إدارة سابق في اتحاد الجمباز، لقيامه بالنصب علي عدد من المواطنين والاستيلاء على أكثر من مليون جنيه بزعم تدريب أطفالهم علي لعبة الجمباز في دولة أجنبية.

- تفاصيل البلاغ

ترجع بداية الواقعة إلى تعدد البلاغات في قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد بقيام المدعو "خ. ح" عضو مجلس إدارة سابق في اتحاد الجمباز بالنصب علي عدد من أولياء الأمور، بعد أن جمع منهم أكثر من مليون جنيه مقابل سفر أولادهم إلى دولة بلغاريا للمشاركة في بطولة في شهر مارس 2019.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغات، وتم ضبط المتهم واقتياده لقسم شرطة مدينة نصر أول، وكشف التحريات الأولية أن المتهم حصل من كل لاعب مبلغ مالي 30 ألف جنيه بزعم تدريبهم على اللعبة.

وأوضحت التحريات أن المتهم تهرب من أولياء الأمور بحجة منع السفر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بمواجهته اعترف بما جاءت به التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال المتهم.

- عقوبة النصب

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.