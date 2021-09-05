سحب 3193 رخصة مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

علمت "الدستور" أن الجهات المعنية سحبت 3193 رخصة سيارة ومركبة، لمخالفة قائديها بتركيب الملصق الإلكتروني، كما جرى رفع 56 سيارة متروكة ومتهالكة من الشوارع، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وانتهت مهلة تركيب الملصق الإلكتروني، والذي يعتبر خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، في 30 مارس الماضي.

عقوبة مخالفة تزويد السيارات بالملصق الإلكتروني

وأعلنت وزارة الداخلية، أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وتشمل العقوبات: سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين

وطبقًا للوزارة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدى المركبات المخالفة، وذلك من خلال إدارة حركة المرور على هذه الطرق لتفعيل منظومة رادارات وكاميرات متطورة، وذلك حفاظًا على أرواح وممتلكات مستخدمي الطرق، وتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم، والمساهمة في إبراز المظهر الحضاري للطرق المصرية.

وأكدت وزارة الداخلية، أن فوائد تركيب الملصق الإلكتروني، تتضمن تحديد أحجام وأعداد السيارات في الطريق العام، مما يسمح بتحديد الخدمات المرورية، كما أنه يساعد بشكل كبير في ضبط جميع أنواع السيارات المطلوبة جنائيًا، بالإضافة إلى إرساله رسالة على هاتف المستخدم في حالة توجهه إلى طريق يوجد به إغلاق جزئي أو كلي أو تحويلة مرورية أو منطقة أعمال أو هبوط أرضي.