الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رحمة الدسوقي.. فتاة تجمع بين الفن التشكيلي والألعاب القتالية في دمياط

رحمة الدسوقي
رحمة الدسوقي

رحمة ماهر الدسوقي، طالبة من محافظة دمياط، تبلغ من العمر ٢٣ عاما، استطاعت أن تجمع بين نقيضين، هما الفن التشكيلي وأن تتفوق فيه وبين ممارسة الألعاب القتالية وان تحقق مراكز متقدمة فيها، و شاركت في معرض مؤسسة روح الفن للثقافات والفنون، كما شاركت في معرض في قصر ثقافة دمياط الجديدة و معرض "صحبة فن" الدولي للفنون التشكيلية، ومعرض "Art Gate" للفن التشكيلي في قصر ثقافة طنطا، ومعرض النيل المبدعين.

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رحمة الدسوقي

وقالت رحمة:  "في البداية كنت أحفظ القرآن الكريم  وحصلت على شهادة وجائزة مالية و تفوقت في دراستي وذلك بسبب دعم والدي لي والذي يعد مثلي الأعلى، وحصلت على العديد من الشهادات في الرسم والإذاعة والأنشطة المدرسية  وشاركت في معارض كتب وبعدها مارست لعبة الكونغ فو، وشاركت في بطولات منها بطولة القاهرة وحصلت على المركز الأول، وحصلت على المركز الأول في بطولة كأس الأبطال في الإسكندرية".

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رحمة الدسوقي

 وتابعت، كما اتجهت لمجال الرسم وكان مثلي الأعلى فينسينت فان جوخ ، وكان هوايتي من صغري أن أرسم كل ما أراه وتعلمت من خلال الفيديوهات على موقع "يوتيوب" وتعلمت الرسم بالقلم الرصاص، و بعدها كنت أحاول رسم أي شيء أراه حتى أتقنت الرسم و أصبحت أستطيع أن أرسم العديد من اللوحات، مضيفة انها تحمل العديد من الطموحات وتعي جيدا ان الفن والرياضة هم أساس تقدم أي أمة وأنها لا زالت تحمل داخلها طاقة لتحقيق الكثير من المراكز المتقدمة والمناصب على مستوى الجمهورية.

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رحمة الدسوقي

وأكدت رحمة انها تتمنى ان تحصد العديد والعديد من الالقاب والمراكز سواء في لعبة الكونغ فو التى تمارسها رغبة منها فى التفوق في الألعاب القتالية او في مجال الرسم والفنون التشكيلية في محافظة دمياط. 

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رحمة الدسوقي
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رحمة الدسوقي
محافظة دمياط محافظ دمياط دمياط الفن التشكيلي الألعاب القتالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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