الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد نجاته من حادث.. ندب خبير هندسي لفحص سيارة «نائب كوم حماده»

حادث تصادم
حادث تصادم

قررت جهات التحقيق، اليوم الأحد، ندب خبير هندسي لفحص سيارة النائب أحمد حلمي الشيشيني، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم حماده وبدر بمحافظة البحيرة، وكذلك تلفيات رصيف وذلك عقب نجاته من موت محقق إثر حادث تصادم بسيارته بقرية منشية مهنا التابعة لمركز كوم حمادة محافظة البحيرة.

وقال عضو مجلس النواب  بأنه كان في زيارة لقرية منشية مهنا التابعة لمركز كوم حمادة، أمس السبت، و التقى بعدد من أهالي القرية لمناقشة مشاكلهم تمهيدا لعرضها على المسؤولين لحلها.

وأضاف "الشيشيني"عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،  إلى أنه أثناء عودته عقب انتهائه من لقاء أهالي قرية منشية مهنا متجها لقريته النجيلة، فقد السيطرة علي السيارة عند قيادته علي دوران بين قرية منشية مهنا ومفارق كوم حمادة واصطدمت بالرصيف، مما أحدث بها بعض التلفيات، واختتم قائلا: "انا الحمد لله بخير وكويس".

- التأمين الإجباري

 

حرص قانون التأمين الإجبارى على السيارات، الصادر عن البرلمان السابق، تحت اسم "قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر" على تغطية كافة الحالات الواقعة  تحت نطاقه، ومنها كيفية صرف مبالغ التأمين  حال اشتراك المسئولية بين مركبتين أو أكثر.

نص القانون على أنه إذا كانت المسؤولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين، مشتركة بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون من أى من مؤمنى المركبات المتسببة فى الحادث، وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوى بينها.

 

كما حرص القانون على تغطية الحالات الاستثنائية الأخرى بما يشمل 

-  عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.

-  عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.

-  حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.

- حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.

- الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

- حيث قضى بإنشاء صندوق حكومى خاص لتغطية تلك الحالات، ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا للمادة (٨) من هذا القانون، ويحق له فى حالة عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وفي  حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه.

وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجبارى ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناءً على تقرير فنى تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.

 - نصائح لتجنب حوادث الطرق

 

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

 

حادث تصادم مجلس النواب محافظة البحيرة عضو مجلس النواب أحمد حلمي الشيشيني كوم حمادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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