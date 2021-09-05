الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس مسؤولي بإدارة إعلانات حي جمرك الإسكندرية لإهدار 4.5 مليون جنيه

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجمرك بالإسكندرية، تجديد حبس 2 من مسؤولي إعلانات بحي الجمرك 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بإهدار 4.5 مليون جنيه،  عقب انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لحصر مديونات الوكالات الإعلانية القومية والخاصة بنطاق حي الجمرك في الفترة من 2013 إلى 2019، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب الأوراق والمستندات لفحصها.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف رؤساء الأحياء، بإحالة أي مسئول للإعلانات بنطاق أحيائهم يثبت تورطه بارتكاب مخالفات أو تسببه فى إهدار المال العام إلي النيابة العامة للتحقيق معه.

وقالت محافظة الإسكندرية، يأتي ذلك بناءاً على مطالبة مباحث الأموال العامة لمحافظة الإسكندرية بتكليف لجنة تقوم بحصر كافة مخالفات الوكالات الإعلانية بنطاق الأحياء وتحديد المسئول عن تلك المخالفات داخل الأحياء.

 كان قد قال محافظ الإسكندرية، إنه انتهى عصر التقصير ولن نسمح بتواجد متقاعس عن أداء مهام عمله بيننا وسيتم المحاسبة الرادعة تجاه أي موظف يثبت تورطه بارتكاب مخالفات وإهدار المال العام.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية لمنع الفساد، وفي إطار حرصه على منع إهدار المال العام ووضع منظومة جديدة كاملة يتم من خلالها استرجاع حق الدولة وتعظيم موارد وخزائن المحافظة ومحاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله داخل الأحياء.

محافظ الإسكندرية الإسكندرية اللواء محمد الشريف معارضات محافظة الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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