إصابة مطران القاهرة للروم الأرثوذكس في حادث باليونان

أعلن الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة في مصر إصابة المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس والوكيل البطريركي بالقاهرة بكسر في قدمه بحادث خلال تواجده في أثينا.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو الوكيل البطريركي للشؤون العربية في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للكنيسة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «لنصلى معُا من أجل تعافيه وقيامه بالسلامة، ليعود إلى خدمته في بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا».