السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إصابة مطران القاهرة للروم الأرثوذكس في حادث باليونان

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

أعلن الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة في مصر إصابة المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس والوكيل البطريركي بالقاهرة بكسر في قدمه بحادث خلال تواجده في أثينا.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو الوكيل البطريركي للشؤون العربية في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للكنيسة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «لنصلى معُا من أجل تعافيه وقيامه بالسلامة، ليعود إلى خدمته في بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا».

أبرشية الروم الأرثوذكس الروم الارثوذكس المتحدث الرسمي لكنيسة الروم الأرثوذكس الانبا نيقولا متحدث كنيسة الروم الارثوذكس بابا الروم الارثوذكس

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