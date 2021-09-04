السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لتقديمها قربانًا للجن.. سائق وزوجته يذبحان ابنة شقيقه بسوهاج

مقبرة فرعونية
مقبرة فرعونية

ذبح سائق توك توك بمعاونة زوجته بمحافظة سوهاج طفلة شقيقه المعاقة ذهنيا ليقدم دمائها قربانا للجن ليفتح لهم مقبرة أثرية داخل منزله بقرية الصوامعة شرق مركز أخميم، وتم إلقاء القبض على المتهمين واعترفا وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بالعثور على طفلة مذبوحة داخل منزل بقرية الصوامعة شرق.

انتقل الرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث أخميم بإشراف اللواء محمد زين مدير المباحث، وتبين العثور على الطفلة شيماء. ح - 10 أعوام جثة هامدة، غارقة في دمائها، وبها جرح ذبحي عميق في الرقبة ملقاة أعلى حفرة بمنزل ملك عمها أحمد. ح - 51 عاما، سائق توك توك.

ودلت التحريات، أن عم المجنى عليها هو الجانى  بمعاونة زوجته وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع زوجته  وأن أحد الدجالين أمره بذبح طفل أو طفلة  لم يبلغ الحلم أعلى مكان يعتقد أنه مقبرة أثرية، قربانًا للجن، حتى يمكن فك الرصد، واستخراج الكنز الأثري من داخل مقبرة أثرية، وتولت النيابة التحقيق.

سائق توك توك محافظة سوهاج معاقة ذهنيا مقبرة أثرية قرية الصوامعة مركز أخميم

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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