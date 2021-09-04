السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بعرض «فتاة الغردقة» على مفتش الصحة لبيان قواها العقلية

فتاة الغردقة
فتاة الغردقة

قررت نيابة الغردقة الجزئية، مساء اليوم، عرض ريهام والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة الغردقة المشردة"، على مفتش الصحة لبيان حالتها الصحية وقواها العقلية، وعما إذا كانت تحتاج للدخول لمستشفى من عدمه للعلاج، بعد العثور عليها دون مأوى بأحد شوارع الغردقة، وذلك لإعداد تقرير للنيابة بحالتها.

وكشفت تفاصيل الواقعة أنه خلال الساعات الماضية انتشرت صور وفيديوهات لفتاة عشرينية تدعى ريهام تفترش الأرض بأحد شوارع الغردقة وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات للبحث عن أسرتها، بعد معرفة أنها تدرس بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة عين شمس، وتتحدث الإنجليزية.

ونشرت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، بعض المعلومات حول الفتاة، أكدت فيها محاولة المؤسسة لنقل ريهام إلى الدار، لكن الفتاة رفضت وطلبت العودة إلى الغردقة، وبعد ورود معلومات بتواجدها على أحد الأرصفة تم التواصل مع والدها لكنه رفض استلامها، وتم نقلها إلى مقر المؤسسة بالقاهرة ورفضت الفتاة تماماً البقاء وطلبت أن ترجع الغردقة مرة أخرى حتى تصدرت منصات السوشيال ميديا الساعات الماضية.

من جانبها قالت نيرمين أبو سريع، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع البحر الأحمر، إن ريهام والمعروفة إعلاميا بفتاة الغردقة المشردة نتعامل معها معاملة لائقة لحين توفير دار رعاية لها.

وأضافت أبو سريع أنه بمجرد الإخطار بحالة ريهام، تم تشكيل لجنة من المجلس لبحث حالتها وتوفير دار رعاية لها، مشيرة إلى أنها حاليا داخل قسم شرطة أول الغردقة، وتعامل معامل معاملة لائقة، وسيتم عرضها على مفتش الصحة لإيداعها بإحدى دور الرعاية.

نيابة الغردقة الجزئية فتاة الغردقة المشردة عرض ريهام مفتش الصحة شوارع الغردقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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