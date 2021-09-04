السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة الصحة المصرية.. لينك موقع تسجيل لقاح كورونا للمعلمين

لقاح كورونا
لقاح كورونا

يبحث كثيرون عن رابط التسجيل للقاح كورونا للمعلمين 2021، الذي خصصته وزارة الصحة والسكان للعاملين بوزارة التربية والتعليم، وهذا وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص منح لقاح كورونا لجميع الموظفين،  رغبة من الدولة على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

موقع تسجيل لقاح كورونا للمعلمين

_ الموقع الخاص للتقديم بالتسجيل للقاح كورونا ٢٠٢١ للمعملين.
وخصصت الوزارة موقعًا خاصا  لتسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021، وذلك  مع وجود خانة خاصة تسمى العاملين بهيئة التربية والتعليم ،حيث يتم الدخول لها وبدء عملية التسجيل لحجز لقاح  فيروس كورونا، كما أكدت الوزارة أن  كافة  لقاحات كورونا آمنه ،فعالة ومجانية للمصريين وغير المصريين المقيمين  على أراضي  مصر.
وذكرت الوزارة أنه من  الأعراض الجانبية للقاح كورونا ارتفاع درجة الحرارة، حكة واحمرار في مواضع التطعيم،  وقد يحدث تنميل في الكتف، مؤكدة أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تطلب  الذهاب إلى الطبيب وتزول خلال يومين.

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بالتفاصيل.. رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021 والفئات المستحقة للتطعيم في المنازل

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رابط تسجيل لقاح كورونا للمسافرين 2021 عبر موقع وزارة الصحة المصرية الرسمى


خطوات التسجيل على لينك لقاح كورونا 2021 في مصر
 

1- زيارة لينك تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021 في مصر، من خلال الضغط هنا.
2 – اختيار فئة «العاملين بالتربية والتعليم».
2- ملء البيانات المطلوبة بداية من الرقم القومي والاسم الرباعي وتحميل التاريخ المرضي إن وجد والصورة الشخصية
3- إرسال الرقم المحمول الخاص بالمواطن.
4- اختيار المكان والموعد الخاص  بالتطعيم.
5- إرسال الوزارة الرقم الخاص  بطلب الحصول على اللقاح.
6- المعلم ينتظر  رسالة خلال 72 ساعة للحصول على اللقاح.
_ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا
وزارة الصحة والسكان المواطنين  ناشدت جميع المواطنين بضرورة الاستمرار في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات، كما يجب الحرص على التباعد الاجتماعي، يلزم المداومة على غسل اليدين، فضلا عن البعد عن الزحام، مشيرة إلى أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف طبقا للأعراض.

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وائل لطفي

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