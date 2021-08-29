بالتفاصيل.. رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021 والفئات المستحقة للتطعيم في المنازل

خصصت وزارة الصحة والسكان رابطا لتقلي المعلمين للقاح كورونا وأصبح البحث عن الرابط “رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين ٢٠٢١ ” المتصدر في مصر محرك البحث العالمي جوجل بسبب بحث عدد كبير من المعلمين عن رابط التسجيل الخاص بهم ويعد رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين ٢٠٢١ الذي خصصته وزارة الصحة والسكان العاملين بوزارة التربية والتعليم وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة منح لقاح كورونا المستجد لجميع موظفي الدولة، وذلك حرصًا على سلامتهم والحفاظ على صحتهم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

تسجيل لقاح كورونا للمعلمين

وترصد “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بتلقي لقاح فيروس كورونا للمعلمين ٢٠٢١ وخطوات التسجيل على رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين ٢٠٢١ وفقا لوزارة الصحة والسكان ويمكنك الدخول هنا على رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين ٢٠٢١.

خطوات رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين ٢٠٢١

أولا : الدخول علي رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين ٢٠٢١ من خلال الضغط علي الرابط

ثانيا : اختيار فئة العاملين بوزارة التربية والتعليم

ثالثا : ملء البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي والاسم الرباعي وتحميل التاريخ المرضي إن وجد بالاضافة للصورة الشخصية

رابعا : ارسال رقم المحمول بالمواطن الراغب في تلقي اللقاح

خامسا : اخبار مكان وموعد التطعيم حسب المتاح لبطاقة الرقم القومي أو محل العمل

سادسا : سيتم استقبال رسالة من وزارة الصحة والسكان تتضمن رقم الحصول على اللقاح

سابعا: الانتظار لتقلي رسالة خلال ٧٢ ساعة لتلقي اللقاح

ويمكن الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين من خلال الضغط على رابط موقع وزارة الصحة والسكان من هنا.

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وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه فور استلام الرسالة التي تتضمن رقم طلب الحصول على اللقاح ومن ثم انتظار المعلم رسالة خلال ٧٢ساعة لتلقي اللقاح علي "رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين ٢٠٢١.

الفئات المستحقة لتطعيم لقاح كورونا في المنازل

كما حددت وزارة الصحة الفئات المستحقة للتطعيم في المنازل والحصول على لقاح كورونا في مصر من وزارة الصحًه وهم المصابون:-