الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

مصدر بـ«الصحة»: تسجيل أكثر من 10 ملايين مواطن للحصول على لقاح كورونا

وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن تسجيل ما يقرب من 10.1 مليون مواطن حتى الآن عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي طلبات المواطنين للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح المصدر، لـ"الدستور"، أن الوزارة تسعى لتوفير أكبر عدد من اللقاحات لتطعيم المواطنين، مناشدا المواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة لتجنب الإصابة بعدوى كورونا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 517 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 237056 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 287159 من ضمنهم 237056 حالة تم شفاؤها، و16701 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا

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