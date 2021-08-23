الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة تتابع تسجيل المسافرين للحصول على لقاح كورونا

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا تنسيقيًا مع أعضاء غرفة العمليات بوزارة الهجرة؛ وذلك لمتابعة تسجيل المسافرين للحصول على اللقاح لأغراض العمل أو الدراسة أو العلاج لمن سبق وتلقى لقاح غير معتمد في دولة السفر، وإعداد قوائم بالبيانات الخاصة بهم، لموافاة وزارة الصحة والسكان بها ليتلقوا لقاح كورونا المتوافق مع اشتراطات الدول المتوجهين إليها، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

استهلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة والتنسيق لتجميع كافة البيانات الخاصة بالمواطنين المسافرين الحاصلين على لقاح غير معتمد لدى الدول المتوجهين إليها، لافتة إلى أن الأولويات في الوقت الحالي للمسافرين بغرض العمل أو الدراسة أو العلاج.

ووجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بإعداد قوائم مفصلة بكافة البيانات الخاصة بالمسافرين المسجلين لدى الوزارة حتى تم إرسالها لوزارة الصحة لاتخاذ اللازم بشأن إعطائهم اللقاح المعتمد بالدول المسافرين إليها.

وكان أن دعت وزارة الهجرة المصريين الراغبين في السفر وتلقوا لقاحًا غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة فقط، إلى التسجيل لدى الوزارة حتى يتم موافاة وزارة الصحة بكل البيانات لاتخاذ اللازم تجاه المسافرين وإعطاؤهم الجرعة اللازمة للقاح المعتمد لدى الدول المتوجهين إليها وفقًا لما أعلنته وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد.

وأضافت وزارة الهجرة، خلال بيان سابق لها، أن هذا التنسيق جاء عقب تلقي العديد من الاستغاثات والمناشدات من المسافرين والمتلقين للقاح غير معتمد لدى الدول، وفي هذا الصدد، فقد طالبت وزارة الهجرة المسافرين الراغبين في تلقي اللقاح المعتمد، بتسجيل بياناتهم واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط الآتي:
https://forms.gle/8cPmRNRKNnheWUQb7.

الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزارة الهجرة وزيرة الصحة السفيره نبيله مكرم أثات رئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان

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