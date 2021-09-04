تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم السبت، 28 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ٢٤ ساعة مضت.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22999 طن تشمل: 10040 طن فوسفات و 2184 طن يوريا و 4320 طن كوارتز و 2855 طن داي امونيا و 2700 طن رمل و 900 طن مولاس .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40583 طن تشمل : 2132 طن خشب زان و 8000 طن ذرة و 1831 طن خردة و 4950 طن سكر و 1025 طن حديد و 13420 طن قمح .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 648 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( خرشوف و بطاطس ) و حاصلات زراعية ( أعشاب و شمر ) و فواكه ( فاكهة مشكلة ) يتم تصديرها إلى كل من كرواتيا و اسبانيا و سلوفينيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 166 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1403 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 26647 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 997 طنا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2172 شاحنة .