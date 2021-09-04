السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

إقبال محدود من المصطافين عقب غرق 4 أشخاص على شاطئ بورسعيد | صور وفيديو

بعد غرق 4 أشخاص.. إقبال محدود من المصطافين على شاطئ بورسعيد (صور)

المصطافين في شاطئ
المصطافين في شاطئ بورسعيد

يشهد شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم السبت، إقبالاً محدوداً من المصطافين من أبناء محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة، وذلك بالتزامن مع غرق 4 أشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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المصطافين في شاطئ بورسعيد 

يستقبل الشاطئ عدداً من الرحلات الداخلية من أبناء المحافظات والمدن المصرية، وذلك لقضاء يوم بالمجان والاستمتاع بالسباحة داخل مياة البحر المتوسط.

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المصطافين في شاطئ بورسعيد 

رفعت إدارة الشاطئ الأعلام الحمراء، وحذرت الأهالي من ارتفاع الأمواج، ونشرت المنقذين على امتداد الشاطئ، وذلك لحماية الأهالي من مخاطر الغرق بسبب ارتفاع الأمواج، وفرض الخط الأمن على شاطئ بورسعيد.

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المصطافين في شاطئ بورسعيد 

يذكر أن شاطئ محافظة بورسعيد قد شهد بالأمس حالتي غرق لشاب عشريني يدعي محمود عادل، وسيدة أربعينية تدعي راوية هشام، كما شهد اليوم حالتي غرق لشاب يدعي محمود مهدي وشقيقة، وتم انتشال 3 جثامين، وجاري البحث عن جثة طفل.

شاطي صور أشخاص إقبال ا كثيف ا غرق

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