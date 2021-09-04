السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف»: الوعي مهم لبناء الدولة المصرية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أهمية الوعي في بناء الدولة المصرية لمواجهة التحديات والمخاطر، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تثقيف المجتمع وبنائه معرفيا من خلال صحيح الدين والفكر المستنير دينيا وثقافيا وصحيا وسياسيا من خلال التعاون الوثيق مع مؤسسات الدولة الوطنية.

وأوضح وزير الأوقاف ـ في كلمته بندوة "بناء الوعي وأثره في استقرار الدول"،  أن قضية الوعي المجتمعي والثقافي للمواطنين وتثقيف المجتمع بما يدور في محيطه الإقليمي والدولي تعد إحدى القضايا المصيرية التي تؤثر تأثيرا قويا في بناء الدولة وبصفة خاصة حالة مصر التي تستهدف من بعض الدولة بصورة مباشرة من خلال محاولة التأثير على عقول الشباب بالسموم التي تعمل بعض الجهات مع جماعات الشر والفتنة والإرهاب على بثها في المجتمع.

وأضاف وزير الأوقاف، أن بناء الوعي والإنسان المصري والاجتهاد في طلب العلم والانضباط في العمل هو شعار الأوقاف في المرحلة الراهنة ، لاسيما وأن الأئمة يقفون على قلب رجل واحد في مواجهة الفكر المتطرف وبناء العقل والوعي المصري، مؤكدًا أن أهم ما يميز هذه المرحلة الهامة في تاريخ الوطن هو بناء الإنسان المصري ونشر الوعي، موضحًا أن الدولة المصرية تخطو خطوات واثقة نحو عهد جديد ،من أجل النهوض بالإنسان المصري دينيا وعلميا وثقافيا واجتماعيا وأن الوزارة تتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها في تنفيذ هذه المهمة لدحض التطرف ومواجهة التشدد والجمود والشائعات، وذلك مع الحفاظ على الثوابت الدينية والتي طالما يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال نظمها وزارة الأوقاف اليوم السبت، بالقاعة الرئيسية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر التي يشارك فيها الكاتب الصحفي صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، نيابة عن الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مواجهة التحديات والمخاطر بناء الدولة المصرية صحيح الدين الفكر المستنير بناء الوعي وأثره في استقرار الدول

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وائل لطفي

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