برلماني يثمن قرار مجلس الدولة بتعيين المرأة خلال أيام

وجه النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تحية تقدير واحترام للمستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ولجميع القيادات والقضاة بمجلس الدولة على اعتزام مجلس الدولة إصدار قرار خلال أيام بتعيين المرأة وانضمامها إلى هذا الحصن القضائي الكبير لأول مرة، وتنظيم احتفالية كبرى تليق بهذا الحدث التاريخي غير المسبوق فى تاريخ مصر.

ووجه قورة، في بيان اليوم، تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لم يتوان لحظة فى تحقيق حلم المرأة المصرية بالانضمام لمجلس الدولة، مؤكداً أن تنفيذ الرئيس السيسى لهذا الحلم لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال ماحققته المرأة المصرية العظيمة من إنجازات كبيرة فى جميع المواقع القيادية التى تربعت عليها المرأة المصرية فى مختلف المؤسسات بالدولة.

وأشاد النائب بتصريحات المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة التى علق فيها على قرار تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة قائلا: "المرأة هي نصف المجتمع، وحان الوقت لتكون داخل الهيئات القضائية، وذلك وضع طبيعي، ويجب أن تشترك في العمل القضائي".

واستكمل: "الرئيس السيسي رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته خلال الأيام الماضية، بدعم المرأة من خلال تواجدها بالعمل القضائي"، موضحا أنه خلال أيام سيتم إصدار قرار تعيينهن بشكل رسمي".

تجدر الإشارة الى أن المستشار طه كرسوع أكد أنه سيتم إقامة احتفالية ضخمة تليق بالحدث العظيم، بعد إعلان تعيبنهن بشكل رسمي.

ووجه النائب أحمد عبد السلام قورة التهنئة لجميع السيدات القاضيات المصريات اللاتي سيصدر قراراً خلال أيام بانضمامهن لمجلس الدولة، معرباً عن ثقته التامة فى قدرتهن على آداء دورهن ورسالتهمن داخل هذا الصرح القضائي الكبير حصن الحريات بكل كفاءة واقتدار استمراراً لدور المرأة المصرية فى خدمة مصر وشعبها العظيم.

وشهد مكان الانعقاد حضور مكثف لأهالي المندوبين الجدد، الذين ارتدوا الأوشحة القضائية، وعددهم 189 مندوبا.

وسبق وأن أعلنت إدارة المجلس برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوين المساعدين دفعتي 2016، 2017 المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 227، 228 لسنة 2021 على النحو التالي:

ووسط فرحة عارمة حضر أهالي المندوبين المساعدين الجدد إلى مقر أداء اليمين لحضور الفعاليات، كما شهد المجلس تشديدات أمنية لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومدى التزام الحضور بها حرصا على سلامة الحضور.