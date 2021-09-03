الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس سائق تعدى على ضابط مرور فى الإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة باب شرقي الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد العباسي، مدير نيابة باب شرقي، وسكرتير النيابة ياسر أبوتريكة، حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتعدي ضابط مرور أثناء ممارسة عمله وحيازته سلاحًا أبيض بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السلاح الأبيض، وسؤال شهود العيان.


تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بإصابة ضباط مرور بمنطقة طريق محور المحمودية بدائرة القسم، أثناء ممارسة عمله بكمين الوكالة بعد تعدي سائق عليه بسلاح أبيض كتر وحاول الفرار إلا أنه تم إلقاء القبض عليه والتحفظ على السيارة بقسم الشرطة.


توصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إلى أنه عقب مباشرة الضابط م.ال، ملازم أول بإدارة مرور الإسكندرية، عمله بطريق المحمودية دائرة قسم شرطة باب شرقي وحال طلب الضابط الرخص الخاصة بالمتهم م.ع.م، سائق، والسيارة قيادته، فقام بإمساك سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته، وتعدى على نفسه بإصابة في الرأس ثم تعدي على ضباط المرور وأصابه في اليد اليسرى وحاول الفرار.


على الفور تم إلقاء القبض عليه وبحوزته السلاح الأبيض والتحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة رقم 19880 لسنة 2021 جنح قسم شرطة باب شرقي، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

بدون ترخيص الإسكندرية المباحث سائق سلاح

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