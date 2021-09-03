عزيز الشافعي يتصدر أغنيات صيف 2021 بـ15 أغنية: سعيد بردود الأفعال

تصدر الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، سوق الأغنيات لصيف 2021 بعدد كبير من الأغنيات تعاون خلالها مع كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وحققت الأغنيات ردود أفعال قوية بين الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب عزيز الشافعي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن نجاح أغنياته التي طرحت في موسم صيف 2021، مشيرا إلى إنه يعمل حاليا على عدد من الأغنيات الجديدة استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتعاون مع المطرب محمد نور في أغنية جديد بعنوان “سداح مداح” من كلماته وألحانه والمقرر طرحها خلال أيام.

وتعاون عزيز الشافعي في صيف 2021 بـ15 أغنية شارك في بعضها بالتلحين والبعض الأخر بالكلمات والألحان مع كبار نجوم الغناء وهم النجمة المغربية سميرة سعيد، ومصطفى حجاج، وموسى، وهاني شاكر، وتامر حسني، وفرقة واما، ومحمد حماقي، والنجمة أنغام، وبلفيس، وآدم، ورامي عاشور، ورامي صبري، ودياب.

أغنيات عزيز الشافعي في صيف 2021:

الساعة اتنين بليل - سميرة سعيد

وطرحت أغنية "الساعة اتنين بالليل" للنجمة سميرة سعيد في شهر يونيو الماضي وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، والماسترينج لأمير محروس.

والله ماينفع - مصطفى حجاج

وطرحت أغنية "والله ماينفع" للمطرب الشعبي مصطفى حجاج في شهر يونيو الماضي وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر علي فتح الله، وتم تسجيلها في استوديو «ام ساوند» والفيديو كليب من إخراج محمد القاضي.

نقابة المجروحين - موسى

وطرحت أغنية "نقابة المجروحين" للمطرب موسى في شهر مايو الماضي وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضي.

لو سمحتوا - هاني شاكر

وتعاون عزيز الشافعي في أغنية “لو سمحتوا” مع المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والتي طرحت في شهر يونيو الماضي، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى.

صعبة - تامر حسني

وحققت أغنية صعبة للنجم تامر حسني نجاحا كبيرا والتي تعاون فيها مع عزيز الشافعي، والتي حققت حتى الآن 50 مليون مشاهدة منذ طرحها في شهر يوليو الماضي، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبد الرحمن شوقي، وماستر علي فتح الله، إخراج تامر حسني.

نجمة معدية - فريق واما

وطرحت أغنية “نجمة معدية” لفريق واما في شهر يوليو الماضي وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي في التعاون الأول بينهما، ومن توزيع توما.

كاريزما - فريدة

وتعاون عزيز الشافعي مع المطربة الشابة فريدة بأغنية “كاريزما” والتي طرحت في شهر يوليو الماضي وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي محمد مصطفى.

زيها مين - حماقي

ويتعاون عزيز الشافعي مع النجم محمد حماقي في ألبومه الجديد بعدد من الأغنيات ومنها أغنية “زيها مين” والتي طرحت الشهر الماضي وحققت 17 مليون مشاهدة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.

ونفضل نرقص - أنغام

وتعاون عزيز الشافعي مع النجمة أنغام في أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ونفضل نرقص" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم.

الأستاذ - لطيفة

أغنية الأستاذ للنجمة لطيفة من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.



دبلوماسي - بلقيس

وتعاون عزيز الشافعي مع المطربة بلقيس لأول مرة في أغنية “الأستاذ” وهي من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، والكليب من إخراج علي أبوطالب.

رابع فنجان قهوة - أدم

أغنية “رابع فنجان قهوة” للمطرب آدم من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وتم تسجيلها في استديوهات بيروت.

النار قايدة - رامي عاشور

شاطرة - أميرة فراج

بيحرك في المشاعر - رامي صبري

الأغنية من كلمات تامر حسين، ومن ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماسترينج هاني محروس، وجيتار مصطفى نصر، وقانون أحمد القمري.1

عرض مستمر - محمد حماقي

أغنية «عرض مستمر» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما.

يا ساتر - دياب

وتعتبر أغنية “يا ساتر" للمطرب دياب أخر الأغنيات التي طرحت لعزيز الشافعي في موسم صيف 2021 وهي من كلماته وألحانه توزيع اموسيقي وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر ماهر صلاح.