إحباط تهريب 3 آلاف عبوة من الأدوية والمكملات الغذائية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد على مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية والأدوية البيطرية، بحوزة راكب روسي وزوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأوضحت إدارة الجمارك أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من روسيا، اشتبه مأمور اللجنة المعين علي الخط الأخضر فى راكب روسى وزوجته، وبسؤالهما عما إذا كانا يحملان معهما أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجابا بالنفى.

وبتفتيش حقائبهما وتفتيشهما ذاتيا، تبين وجود حوالي 3 آلاف عبوة من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية والأدوية البيطرية ومستحضرات التجميل مخبأة داخل الحقائب وحول أجسامهما، وتم الجرد والتحريز.

وقرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 141 لسنة 2021.