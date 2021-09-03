سائق يصيب خاله بسكين لخلاف على دفع فاتورة عداد كهرباء مشترك بشبرا الخيمة

أصيب مبيض محارة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بجرح نافذ بالجانب الأيسر وكدمات وسحجات بالوجه والرأس، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين نجل شقيقته سائق توك توك، لخلاف على دفع قيمة إيصال عداد كهرباء مشترك بالمنزل مقر سكنهما، وجرى نقل المصاب لمستشفى الساحل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مستشفى الساحل بوصول مبيض محارة مصاب بجرح نافذ بالجانب الأيسر وكدمات وسحجات بالوجه والرأس، إثر إدعاء مشاجرة.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وسؤال المصاب "كما ر ر"، 40 سنة، مبيض محارة، تهم نجل شقيقته "محم ص م"، 35 سنة، سائق توك توك، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين" على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على دفع قيمة إيصال عداد كهرباء مشترك بالمنزل مقر سكنهما.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وجرى التحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.