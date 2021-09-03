الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تفاصيل إطلاق جينيفر أنيستون لخط مستحضرات تجميل (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يصعب عليك تخيل جينيفر أنيستون دون تذكر شخصيتها الأيقونية في مسلسل الأصدقاء، ومنذ أواخر التسعينيات وحتى يومنا هذا ظهرت في العديد من الأعمال، وترشحت للعديد من الجوائز وحازت علي جائزة الإيمي، ويبدو أنها وضعت عينيها الآن على الهيمنة على صناعة التجميل.

فبعد سيلينا جوميز وريهانا وجنيفر لوبيز وبيكي جي، الذين أطلقوا جميعًا شركات مستحضرات تجميل، ستكون جنيفر هي التالية مع علامتها التجارية الجديدة  LOLAVIE، وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها في صناعة التجميل.

ففي عام 2010، أصدرت أنيستون بالفعل عطرًا يسمى LOLAVIE ، ولكن تم تغيير اسمه إلى  جينيفر أنيستون ورفضت الفنانة وقتها الإفصاح عن سبب تغيير الإسم، وفقا لموقع style

جينيفر أنيستون 


تفاصيل علامة جينيفر أنيستون الناشئة 

من غير المعروف نوع المنتجات التي ستطلقها أنيستون مع علامة  LolaVie ، لكن من المتوقع أن منتجات العناية بالبشرة وكل الأشياء المتعلقة بالشعر.
ويبدو أن هذه العلامة التجارية الجديدة لديها القليل من كل شيء، حيث تقدم منتجات للعناية بالجسم ومزيل العرق والعناية بالبشرة والعناية بالشعر والعناية بالأظافر بالإضافة إلي الصابون والشموع .

جينيفر أنيستون 


إعلان أنيستون عن خط مستحضرات التجميل الخاص بها

فقد أعلنت الممثلة البالغة من العمر 52 عامًا أمس الخميس أنها ستطلق علامتها التجارية الخاصة للتجميل تسمي LolaVie في 8 سبتمبر.

وعلقت أنيستون على صورة لها وهي ترتدي ثوبا أسود بعبارة "شيء ما قادم"، وقامت بوضع علامة LolaVie علي إنستجرام ومعها ثلاث صور فقط.

وتحمس معجبون ومتابعون النجمة للغاية علي هذا الإعلان، بينما وضعت أنيستون  صورة أخرى على حسابها وهي مستلقية على كرسي وتريح يديها خلف تجعيد الشعر الأشقر.

خط مستحضرات تجميل أنيستون كان يتم الإعداد له

يبدو أن خطط أنيستون لإطلاق علامة تجارية للجمال كانت في طور الإعداد لعدة سنوات، حيث سبق وتم تقديم طلب للعلامة التجارية لاسم LolaVie في مناطق غسول الوجه والجسم وجل الاستحمام والشموع والعناية بالشعر في يوليو 2019.'

وبعد معرفة تفاصيل إطلاق خط مستحضرات التجميل الخاص بالنجمة نعرض لكم فيما يلي أبرز إطلالات المجمة جنيفر أنيستون 

 

 

 

 

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وائل لطفي

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