الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. رئيس مدينة ملوى بالمنيا يتابع أعمال إنشاء محطة الرفع بـ«نواي»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا، أعمال إنشاءات محطة الرفع الخاصة بمشروع الصرف الصحي بقرية اتقا التابعة لمجلس قروي نواي، على مساحة 1500 متر بالتنسيق مع مسؤولي الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بوضع خطة تنمية متكاملة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وتذليل أي عقبات لتقييم الوضع الراهن ودراسة الاحتياجات المطلوبة لقرى المركز.

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كما عاينه أمين الريحاني رئيس مجلس قروى نواي، يرافقه مهندسي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة رفع الصرف الصحي بقرية اتقا والتي ستقام على مساحة 1500 متر، وذلك بهدف إنهاء جميع الاجراءات استعداد للبدء في العمل.

كان رئيس مركز ومدينة ملوي، قد تابع بدء توصيل وتشغيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرية المعصرة بمركز ملوى وذلك خلال جولة له بالقرية حيث أطمئن علي بدء توصيل وتشغيل الغاز الطبيعي وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي يتم تنفيذها داخل 192 قرية بخمس مراكز علي مستوي المحافظة هي ديرمواس وملوي وأبوقرقاص جنوب المحافظة ومركزي مغاغة والعدوة شمال المحافظة

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ومن جانبه قال المهندس أحمد سيد المشرف علي مشروع الغاز الطبيعي بمركز ومدينة ملوي بشركة طاقة للغاز ان عدد العملاء المشتركين والمحولين بالغاز الطبيعي بقرية المعصرة يبلغ 1335 عميل وذلك بنظام العداد مسبق الدفع. 

المنيا رئيس ملوي يتابع أعمال معاينة محطة الرفع مجلس قروي نواي ضمن مشروعات حياة كريمة اللواء أحمد السايس

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وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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