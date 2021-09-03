«أوقاف أسوان» تتسلم الدفعة السادسة من صكوك الأضاحي (صور)

استلمت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، برئاسة الدكتور رمضان عبد السميع وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، الدفعة السادسة من الدفعات المخصصه من قبل الوزراة للمديرية، من لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام، وقدرها 4 أطنان.

أوقاف أسوان تتسلم صكوك الاضاحى

يأتي ذلك في إطار توزيعها على الأسر المستحقة للرعاية على مستوى المحافظة، ضمن جهود وزارة الأوقاف لمساندة الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدوى الدخل.

ووصل إجمالي دفعات صكوك الأضاحى التي تم استلامها حتى الآن 24 طنًا، على مدار فترات متقاربة.

أوقاف أسوان تتسلم صكوك الاضاحى

وجاء توزيع صكوك الاضاحى بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، بحضور الدكتور يوسف مصطفى، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف أسوان، ولفيف من قيادات الوزارة.

جدير بالذكر أن خلال 21 أغسطس الماضي، استقبلت الدفعة الخامسة لصكوك الأضاحي، وجرى توزيعها ضمن جهود وزارة الأوقاف لمساندة الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدوى الدخل.

أوقاف أسوان تتسلم صكوك الاضاحى

ومن جهة أخرى، أمس الخميس، كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان لجنة وحدة حياة كريمة بالمحافظة بالمرور على المشروعات الجارى تنفيذها بقرى مركز نصر النوبة، وجاء ذلك استمراراً للمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة "

وأوضح رئيس وحدة حياة كريمة المهندس ناجح مصطفى، أنه تم المرور على 3 مجالس قروية هي بلانة وأبوسمبل وعنيبه منها مشروع مجمع خدمات بلانة الجاري إنشاؤه من ضمن 9 مجمعات بمركز نصر النوبة ويقع على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 مليون جنيه حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدني والشهر العقارى ومركز تكنولوجي من أجل تخفيف أعباء و مشقة تنقل المواطنين.

أوقاف أسوان تتسلم صكوك الاضاحى

وأضاف أن المرور الميدانى للجنة شمل مشروعات مجمع الخدمات بأبوسمبل، وكذلك المجمع الزراعى ، وأيضاً مجمع خدمات عنيبه، بالإضافة إلى مشروع شبكات الصرف الصحى لقرى أدندان وقسطل وتوماس وعافيه، بإجمالى أطوال 45 كم من ضمن 11 قرية، مما يساهم في توفير خدمة الصرف الصحي لـ 60 ألف نسمة يشملهم هذا المشروع الضخم الذى تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة تقديرية 270 مليون جنيه، حيث يضم المشروع أيضاً محطة معالجة توشكى بطاقة 17 ألف م3، و3 محطات رفع.