«الدبيبة»: طموح ليبيا يتمثل في خلق جيش موحد وقوة شرطة حقيقية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الجمعة إن طموح ليبيا يتمثل بخلق جيش موحد وقوة شرطة حقيقية فضلا عن ضمان انتخابات حرة وشفافة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "آكي" قال الدبيبة في كلمة أمام منتدى أمبروزيتي الاقتصادي السنوي بمدينة تشيرنوبيو شمالي إيطاليا، أن ليبيا فقدت موارد هائلة في الحرب .. مشيراً إلى أن لتجربة الأفغانية يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إدراك أنه لا يمكن لدولة أن تفرض نفسها على دولة أخرى بالقوة.

وأشار إلى أنه يجب على العالم أن يساعد ليبيا بإعادة البناء”، وأن يبدأ عمل المؤسسات الشرعية .. مؤكدا ان ليبيا بلد ضخم يتمتع بموقع جغرافي خاص، وبعد هذه السنوات من الاشتباكات حول شرعية السلطة، يجب أن تتمكن ليبيا من السير نحو مرحلة تتسم بالاستقرار.

وشدد الدبيبة على أن الهدف الأساس لليبيا هوتحقيق الاستقرار بالبلاد ومن الضروري توجيه البلاد نحو هذا الهدف النبيل بطريقة ديمقراطية لم تُعرف من قبل. واختتم بالقول إن تجذر ثقافة الغطرسة، وجود المرتزقة، الهجرة وتسلل الإرهابيين هي التحديات الرئيسية بالنسبة لليبيا .

وفي سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة بما في ذلك ما ورد عن استخدام لإطلاق نار عشوائي في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس.

ودعت البعثة في بيان لها اليوم الجمعة، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، مناشدة جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بموجب القانون الدولي الإنساني.

وطالبت البعثة السلطات ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين، ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 2570، بما في ذلك من خلال الشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.