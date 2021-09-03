الكشف على 1165 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا

تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، وبرعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، وفي إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية إلي جميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، ووفقا لمبادرة القوافل الطبية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، نظمت مديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية بقرية الدير الغربى التابعة لمركز ومدينة قنا.

وتمكنت القافلة من توقيع الكشف الطبي المجاني على 1165 مواطنا، وذلك لعدد من التخصصات الطبية المتنوعة "باطنة، جراحة، نساء، أطفال، رمد، تنظيم أسرة، أسنان" إلى جانب معمل للتحاليل الطبية، وأجهزة الأشعة المتنقلة ، وصيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن القافلة شهدت إقبال كبير من أهالي القرية ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي ٥٤٢ حالة في اليوم الأول ، و٦٢٣ حالة في اليوم الثاني ، وتحويل ٢٠ حالة على مدى اليومين لمستشفيات وزارة الصحة بقنا، كما تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي ٢٦٥ حالة باطنة، و١٩١ حالة جراحة، و٢٦٩ حالة أطفال، و٣٣ حالة نساء ، و٢٤٢ حالة رمد ، و ٣٧ تنظيم أسرة، و١٢٨ أسنان ، على مدار اليومين.

وأضاف "تواضروس" أن القافلة الطبية المجانية قامت بعمل تحاليل طبية بإجمالي ٢٠ حالة، وأمراض متوطنة بإجمالي عدد ٥٨حالة ، وتوقيع الكشف بالأشعة على عدد ٢٦ حالة، و ١٥حالة بالسونار ، إضافة لتوقيع الكشف المبكر على ٤٤ حالة ، بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لعدد ٧٠ حالة من أبناء القرية ، وتحويل ٦ حالات علاج على نفقة الدولة مؤكدا على توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بتقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة الطبية وأداء عملها على أكمل وجه ، وتذليل كافة العقبات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، مع اتخاذ بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.